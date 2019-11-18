當看護手腳不乾淨 移工穿香奈兒大衣落跑全程被拍！

2019-11-18 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



外籍家庭看護工「阿玉」受沈姓男子雇用，幫忙照顧沈母的生活起居，未料卻下手偷走沈母的CHANEL大衣，隨即逃逸無蹤，她到案後被依竊盜罪判刑2月確定；民事部分，沈母另指控她偷走高價手表、琉璃球等物，但不被法官採信，判阿玉應賠償沈母18萬，仍可上訴。

阿玉刑事部分到案後供稱，當時天氣很冷，因為她沒有大衣，沈母才會好心把CHANEL大衣送她。

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沈母則指出，阿玉逃家前便發現會偷錢，阿玉逃跑當天，她清點家中物品後，發現物品、金錢均遭竊，且阿玉還身穿原本屬於自己的香奈兒大衣逃逸。

刑事部分，法官認為香奈兒大衣價值不斐，應不會輕易贈送他人，因此不採信阿玉說詞，依竊盜罪判阿玉2月徒刑，得易科罰金定讞。

民事部分，沈母提告主張，兒子2016年起聘雇阿玉擔任家庭看護工，未料阿玉多次偷走她價值80萬的AP表、Follie Folli表、施華洛世奇相項鍊、琉璃球、價值18萬的CHANEL黑色大衣等物。她2017年1月2日起床後，發現阿玉離家，調閱監視器才發現阿玉逃走時正穿著她的CHANEL大衣，請求阿玉賠償100萬元。

民事庭開庭時，阿玉均未到庭，也沒有提出任何書狀。法官認為，根據監視器畫面，確認阿玉偷走大衣外，並無從辨識阿玉逃逸時所帶離的物品為何，難以認定阿玉除大衣外，也偷走沈母其餘高價物品。