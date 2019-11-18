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私闖前女友住處偷錄交歡聲 男挨告獲緩起訴

2019-11-18 11:24聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名郭姓男子去年間與同居的「直播主」女友分手後，竟持鑰匙闖入原住處偷走手機還偷錄音，進而恐嚇要把私密音檔散佈於眾，挨告妨害秘密、侵入住居等罪。台北地檢署調查期間，郭男賠償16萬元，傷害等告訴乃論之罪獲撤告，非告訴乃論罪部分則依法給予緩起訴處分，期限1年。

檢警調查，去年6月以前，郭姓男子（20多歲）因不滿女友（20多歲）與異性過從甚密，數度起口角，雙方發生拉扯衝突。6月間，分手後，郭男心有不甘，時常纏著前女友不放，也不願意返回原住處鑰匙，雙方爭吵時還一時氣不過出手毆打前女友，佔有慾強的他，偷持鑰匙返回原住處放置錄音筆。

去年8月，兩人再度起口角，郭男再度持鑰匙闖入原住處，偷走前女友的手機。郭男知道前女友異性緣很好，仍然會為此吃醋，為得知前女友目前交友狀態，想起之前偷放錄音筆沒被發現，竟把自己的手機偷藏在不顯眼之處並開啟錄音功能，再趁女方不在家時取回手機。

郭男打開音檔來聽，發現女方確實在家中與一名男子發生關係。他盛怒之下，傳訊息給女方稱「我有妳的音檔，想聽聽看嗎？」女方不疑有他，回「好啊！」郭男又說「妳確認？後面有妳的叫聲…。」女方這時才恍然大悟，驚覺住處曾被偷闖入。郭男還說「我要把音檔傳給妳，還有其他認識的人…。」接著果真將音檔傳給女方。

女方不堪其擾報警處理。據了解，郭男坦承犯行，願意向女方賠償和解，並當庭拿出16萬元。女方因此將傷害、侵入住居、妨害秘密等告訴乃論之罪撤回告訴，由於仍有竊盜、恐嚇、強制等非告訴乃論之罪，檢方考量雙方已和解、賠償，給予郭男緩起訴處分。

恐嚇直播主竊盜

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