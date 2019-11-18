吵架被公司開除 他拿4公升強鹼潑瞎主管雙眼判關8年
桃園男子胡作武不滿恐嚇紀姓主管「一命換一命」後被免職，他心生怨恨拿4公升強鹼溶液朝紀的頭淋下去，害紀雙眼幾乎全瞎，他事後辯稱只想給紀「一個小小教訓」，一、二審依傷害、恐嚇罪判他應執行7月徒刑，得易科罰金定讞，另重傷害罪判8年徒刑，他不服上訴，最高法院駁回定讞。
胡（61歲）去年在某纖維工業公司擔任操作員，同年9月18日被紀姓主管質疑沒完成工作，兩人大吵一架，他用雙手掐住紀的脖子，嗆聲「一命賠一命」等語，他最後被廠長開除。
胡心有不甘，隔天清晨6時許到公司用水桶裝了3瓢氫氧化鈉溶液，躲在2樓倉庫見紀到場後，趁紀彎腰穿雨鞋時，把整桶強鹼溶液朝紀頭部潑灑，紀痛的大叫往外衝呼救，送醫急救後雙眼遭腐蝕幾乎失明；胡犯案後手機關機、沒有回租屋處，遭逮後檢方以他犯重罪有逃亡之虞聲押獲准。
胡坦承裝4公升強鹼朝紀潑灑，但辯稱「只想給他一個小小的教訓，沒想讓他失明」，也否認有講一命賠一命等語，表示當時是說「自己年紀大工作不好找，請他留1碗飯給我吃」，但工廠監視器影像中，紀的妹妹詢問他時，胡當時就坦承有講該恐嚇語，其他在場同事也指證歷歷。
紀證稱，強鹼PH值非常高，大約15、16，當天上班穿雨鞋時，胡就在背後朝他頭淋下去，且水量很大從頭到嘴巴、身體都是，後來眼睛就沒辦法張開了。
醫院診斷指出，紀雙眼受化學藥劑損傷至疼痛模糊，雙眼輪部幹細胞完全受損無血管、角膜完全損壞，出現白內障，視力僅能看到手指晃動，雙眼球也開始萎縮，傷勢極不樂觀，最終會完全失明，就算接受角膜、輪部幹細胞移植也無法治癒，幾乎永久不可能恢復。
一審認為，胡自稱知道液鹼危險具腐蝕性，卻仍朝紀頭部潑淋，造成大面積包含脆弱眼睛部位重創，主觀上故意明確；審酌他用激烈手段，造成紀幾乎瞎眼，其容貌、身體得面對手術後疼痛、感染風險，身心痛苦不可言喻，且胡至今仍未和解，各依重傷害、傷害罪判應執行8月徒刑，得易科罰金，另依重傷害罪判8年徒刑。
胡不服上訴，認為他案發後沒有重傷害犯意，且他並沒有恐嚇紀，另他案發後願意賣掉自家房地賠償紀300萬元，但紀要求2000萬元和解，他能力不及才沒辦法和解，認為一審量刑過重。但二審認為一審已詳細說明判決事由，量刑也無違誤，駁回胡的上訴，故傷害、恐嚇罪判刑7月定讞，重傷害罪判刑8年。
胡針對重傷害罪部分上訴第三審，最高法院認為二審認事用法並無違誤，駁回胡的上訴，全案定讞。
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