張姓議員舌吻議員女助理被告 對方後撤告獲不起訴

2019-11-18 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹縣鄭姓議員的專職助理甲女在今年3月13日與鄭姓議員前往參加新竹縣芎林鄉某村民大會前，張姓男議員自告奮用表示要甲女商談如何拓展鄭姓議員人脈等事宜，和與鄭姓議員與助理甲女同車前往會場，後來張男竟趁著與甲女單獨在車內的時間，舌吻甲女，甲女憤而提告，檢方偵查終結，最後不起訴處分。

檢方調查發現，三人原本一起搭車到會場，但到達後，只有鄭姓議員獨自前往會場開會，張男則要求甲女改坐副駕駛座，張男與甲女聊天時，佯稱頭痛要求甲女幫他按摩，甲女當時並不願意，但礙於張男的議員身分及張男所控制之車內，甲女微側身用手指幫張男按壓太陽穴，不料張男竟趁甲女無防備，突然親吻甲女嘴唇並舌吻。

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