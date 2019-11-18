女警處理交通事故洩漏個資 竹檢緩起訴處分
2019-11-18 10:35
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
任職於新竹縣府警察局羅姓女偵查佐4月11日下午6時許，在新竹縣竹北市自強北路81號六家派出所內，代男友家屬處理與許姓男子的交通事故時，發現許男的車主為林男，為了向林男說明案情始末，羅姓女警擅自將許男的前科資料出示給林男閱覽，導致許男個人資料遭洩漏，遭新竹縣府警察局移送新竹地檢署，檢方認為女警無前科，加上坦承犯行，許男也具狀聲明不追究，以緩起訴處分。
檢方表示，羅女任職新竹縣警局的分局偵查佐，依法服務於地方自治團體所屬機關，而具有法定職務權限公務員，本應注意犯罪前科的個人資料，並應保密國防以外的秘密，且依羅女的個人學識、工作經歷，不應沒有注意到，將民眾的個資擅自給另一人閱覽。
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羅女事後也坦承不諱，檢方調查發現，羅女與林男的證述大致相符，並有許男的內政部警政署刑案資訊系統摘要表1紙及現場錄影暨截圖2張等件在卷可稽，但羅女仍觸犯刑法第132條第2項過失洩漏國防以外秘密罪。
檢方表示，「過失洩漏國防以外秘密罪」屬法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，審酌羅女過去無前科，只因一時失慮犯錯，且坦承犯行、深表悔悟，並考量羅女犯罪情節尚屬輕微，加上許男具狀聲明不追究；因此檢方參酌刑法第57條所列事項及公共利益維護，將羅姓女警緩起訴處分。緩起訴期間為1年，羅女應於緩起訴處分確定之日起6個月內，向公庫支付新台幣1萬元。
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