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惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

周姓男子和女友小芳分手後，被控約2年多前利用開車強載小芳回租屋處，違反小芳意願，涉嫌加以性侵，刑案部分法官依強制性侵罪判周4年徒刑；周還涉嫌進入小芳租屋處竊盜判刑8個月，合併應服刑4年6個月；小芳向台南地院請求侵權行為損害賠償，法官判周應賠償小芳80萬元，全案可上訴。

判決指出，周與已成年小芳原是男女朋友，2017年12月中旬，小芳和周分手，周想挽回不成，2017年12月22日凌晨3點多，周開車等候小芳下班，她因執拗不過，勉強同意坐周車回租屋處後，周以尿急為由進屋，持她衣物及絲襪，綁縛她雙手於胸前，將衣服塞嘴涉嫌性侵。

同日凌晨5點多，她持刀作勢傷害自己，虛與委蛇承諾依要求處理，終說服周離去。周涉嫌去年1月24日下午到小芳租屋處，破壞房門偷走1部液晶電視。小芳發現後報警法辦、起訴。刑事部分，法官認為，周犯下性侵案件發生後，還破壞小芳租屋處房間門鎖，擅自竊取液晶電視，量處其刑。

至於民事部分，小芳說，被痛苦記憶糾纏，終日陷入恐懼與害怕，另覓他處躲藏，不敢回租賃處居住，經過長期治療，心理治療師也束手無策，她幾乎都關在房間，每天的情緒如同活死人一般崩潰；後來在家人的責罵希望其振作、鼓勵扶持下，才決定去看心理醫生。

周矢口否認犯案，表示不曾犯下刑事案件判決書內所載犯罪事實，已提起上訴，不同意賠償。

法官審酌，周為滿足個人色慾，罔顧小芳反抗，以衣服及絲襪綑綁她，加以強制性交，為防止她呼救，以她衣服強塞入口中，造成她口腔破裂流血，行徑十分惡劣。被害人自陳事後，陷入恐慌、焦慮、憂鬱及失眠狀態，只能延醫求助藥物，需聯絡友人或社工陪同才敢出門，判周應給付80萬元給小芳做為損害賠償。

周姓男子涉嫌性前女友，小芳請求侵權行為損害賠償，台南地院法官判周應賠償小芳80萬...
周姓男子涉嫌性前女友，小芳請求侵權行為損害賠償，台南地院法官判周應賠償小芳80萬元，全案可上訴。示意圖／Ingimage
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