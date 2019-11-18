惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



周姓男子和女友小芳分手後，被控約2年多前利用開車強載小芳回租屋處，違反小芳意願，涉嫌加以性侵，刑案部分法官依強制性侵罪判周4年徒刑；周還涉嫌進入小芳租屋處竊盜判刑8個月，合併應服刑4年6個月；小芳向台南地院請求侵權行為損害賠償，法官判周應賠償小芳80萬元，全案可上訴。

判決指出，周與已成年小芳原是男女朋友，2017年12月中旬，小芳和周分手，周想挽回不成，2017年12月22日凌晨3點多，周開車等候小芳下班，她因執拗不過，勉強同意坐周車回租屋處後，周以尿急為由進屋，持她衣物及絲襪，綁縛她雙手於胸前，將衣服塞嘴涉嫌性侵。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

同日凌晨5點多，她持刀作勢傷害自己，虛與委蛇承諾依要求處理，終說服周離去。周涉嫌去年1月24日下午到小芳租屋處，破壞房門偷走1部液晶電視。小芳發現後報警法辦、起訴。刑事部分，法官認為，周犯下性侵案件發生後，還破壞小芳租屋處房間門鎖，擅自竊取液晶電視，量處其刑。

至於民事部分，小芳說，被痛苦記憶糾纏，終日陷入恐懼與害怕，另覓他處躲藏，不敢回租賃處居住，經過長期治療，心理治療師也束手無策，她幾乎都關在房間，每天的情緒如同活死人一般崩潰；後來在家人的責罵希望其振作、鼓勵扶持下，才決定去看心理醫生。

周矢口否認犯案，表示不曾犯下刑事案件判決書內所載犯罪事實，已提起上訴，不同意賠償。