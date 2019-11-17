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轟完2槍投案想拚自首 不料被害人這樣做讓他落空

2019-11-17 18:21聯合報 記者林伯驊／即時報導

屏東塗姓男子與張姓男子有金錢糾紛，去年4月涉持改造手槍對張的轎車開兩槍，事後自行到派出所投案，一審遭依犯非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪，判3年8月徒刑、併科罰金10萬元；塗上訴稱他應符自首要件可減刑，但高雄高分院認定，被害張姓男子至另間較近派出所報案，時間較早，駁回塗的上訴。全案仍可上訴。

判決指出，塗姓男子去年3月間在屏東縣高屏大橋下方產業道路旁的小廟，以1萬2000元購入改造手槍及子彈7發，之後塗因與張姓男子發生金錢糾紛，他4月7日深夜11點半就到潮州鎮延平路某便利超商前，對張的轎車開2槍，其中1發擊中左後車門，另發沒打中。

在車內的張姓男子嚇得旋即開至潮州分局中山路所報案，塗則隨後自行到潮州分局的光華所投案，並交出槍彈，警方也重回案發現場拾獲2枚彈殼，後來又在塗的同意下，去塗住處搜索；塗審理時也認罪，但強調自己主動向警方自首、應可減刑。

一審合議庭認為，潮州分局光華所值班紀姓員警證稱，當時塗走進來把衣服拉起來，腰間插一把槍，說他身上有槍要自首，剛好中山路派出所警員打來告知轄區發生槍擊案，但沒聽完便告知等一下，先把塗身上槍彈拿起來並上銬，詢問一番，才知道與中山路所的是同件事；認定警方已先知此犯罪行為，無法依自首減刑。

塗不服提起上訴，又辯稱即使被害人張姓男子前往距離650公尺的中山路派出所，比他前往950公尺的光華派出所，車程僅差1分鐘，警也無法迅速了解案情，但二審合議庭仍認為，塗抵達光華所時，中山路所也打來告知此案，顯示被害人較早報案、警方已知道犯行及犯嫌身分，維持原判決。

屏東塗姓男子涉對張姓男子的轎車開2槍，事後向屏東潮州分局投案，但一、二審認為被害...
屏東塗姓男子涉對張姓男子的轎車開2槍，事後向屏東潮州分局投案，但一、二審認為被害人比較早報案，他不符自首減刑要件，判3年8月徒刑。圖／翻攝Google map
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自首屏東縣

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