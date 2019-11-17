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港警：任何人留守或協助香港理大示威者 都構成暴動罪

12強／就是要霸占投手丘 吳昇峰找到生存之道

別人騎車不注意追撞害他吊照1年 運將打官司獲撤銷

2019-11-17 17:07聯合報 記者陳宏睿／即時報導

台中市趙姓男子是營業大貨車司機，他在去年6月間開車行經烏日區時，蔡姓女子騎車行駛禁行機車道，疑因未保持並行安全間距，趙的大貨車擦撞，蔡女倒地後，警方獲報到場，經查趙的大貨車超重40公斤，遭警方依違反道交條例規定告發，台中市交通裁決處依法裁處趙吊扣駕照1年、參加道安講習，趙提出上訴，認定大貨車僅有千分之一超重，且跟車禍發生無因果關係，台中地院行政庭認定，大貨車超重與女子受傷無因果關係，判撤銷處分。

判決書指出，趙姓男子是營業大貨車司機，他在去年6月20日下午1時許，在行經台中市烏日區中山路三段下王田交流道往彰化方向時，與蔡姓女子的機車發生擦撞，造成蔡姓女子手腳擦挫傷，警方獲報到場後，發現趙的大貨車依規定只能載重7.5公噸，趙卻超重40公斤，遭警方依違反道交條例規定告發，趙因此遭台中市交通事件裁決處祭出吊照12個月及參加道安講習的處分。

趙收到裁決書後不服提出上訴，認為他只是貨車司機，對於貨物載重重量無權決定，且僅超重40公斤，屬於千分之一內的超重比例，另外大貨車是被蔡姓女子騎車從左後方撞上，且事故地點的車道是禁行機車道，蔡女也在警詢筆錄中自承，發生事故原因是對道路不熟悉加上雨天視線不佳，與貨車超重無因果關係，不應開罰，聲請撤銷罰單。

台中地院行政庭審理認為，根據道交條例規定，貨車超重與致人死、傷需有相當程度的因果關係，而根據車禍事故鑑定報告，蔡姓女子雨天不當行駛禁行機車道、未注意兩車並行之間隔適採安全措施是肇事主因，趙的大貨車雨天跨越禁止變換車道線、未注意兩車並行之間隔適採安全措施，是肇事次因，但貨車超重與車禍發生無因果關係，認定趙的聲請有理，判撤銷處分，趙免吊扣駕照一年，全案可上訴。

台中市趙姓男子去年6月間駕駛大貨車與蔡姓女子發生車禍，警方獲報到場，發現趙的大貨...
台中市趙姓男子去年6月間駕駛大貨車與蔡姓女子發生車禍，警方獲報到場，發現趙的大貨車超重，遭違反道交條例開罰，遭吊照一年，趙以超重與車禍發生無因果關係打官司，台中地院行政庭認有理，撤銷處分。報系資料照
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車道台中市事故

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