郭新政遭拆看板控「在地皇帝」 黃昭順報警提告反擊

2019-11-17 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



宣布以無黨籍參選高雄左楠區立委的郭新政，昨天臉書指控同選區對手國民黨立委黃昭順涉強拆她廣告招牌，怒批「黃昭順真的是在地皇帝！」。對此黃昭順昨天也回擊此為誣指，並已赴左營警分局左營所對郭提告加重誹謗罪；兩女自「誰摔死李新」影片後再掀戰火。

左營警分局證實黃昭順昨晚親赴左營派出所報案提告，由於引發爭議的看板位於左營蓮潭路、明潭路口的哈囉市場，警方已透過市場管理單位通知負責看板的包商，包商也同意備妥資料明天至派出所說明。

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據了解，被下架的看板疑包括郭新政、張顯耀的看板，租約只到10月底，到期後出租方就主動撤下，是否單純為民事糾紛，或確實有外力介入強逼撤下，警方將先初步釐清下架始末，也會通知郭新政前來說明，但郭指黃昭順「在地皇帝」字眼，黃認為已貶損人格，待全案移送地檢署由檢察官偵查有無涉及誹謗。

郭新政昨下午6點PO文，「黃昭順真的是在地皇帝！強拆我和其他候選人的招牌，光天化日下直接讓我們倒退回封建時代。知道這件事情的攤商全部都在講，這一次真的玩過頭了。現在整個哈囉市場只准上她的招牌，其他寧願空下來，房東礙於壓力不願意租給其他人。我的招牌被強拆過後，不只不還我，連押金都拿不到。這真的是2019年嗎？百姓們真的還要縱容這樣的人在政壇魚肉鄉民嗎？」，吸引上萬點讚、破千網友留言。

黃昭順昨晚近9點隨即貼出報案三聯單，貼文反擊指「網路霸凌、惡質抹黑栽贓開始了！對於今晚有人在其個人臉書，完全未經查證，誣指本人『真的是在地皇帝』，擅自拆除其懸掛於左營哈囉市場廣告看板，涉及刑法第310條第2項『加重誹謗罪』等情，本人已向轄區警方訴請偵辦，以正視聽！昭順一貫主張正面良善之選舉風氣，對於惡意中傷之抹黑流言非常不齒，希望各位鄉親網友們能夠看清事實真相，勿輕信謠言！」。