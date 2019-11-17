男硬上女同學和解竟寫「合意」 再賠20萬仍需入獄

2019-11-17 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄蘇姓男大生遭控前年12月生日派對後帶一名女同學返家，涉硬上性侵得逞，女同學隨即打給友人求救並報案，一審認為蘇的父親塞1萬，又讓女同學簽下和解，是因女方母親怕此事外揚，應沒獲真心諒解，依犯強制性交罪判蘇3年2月徒刑；上訴後，高雄高分院考量二審期間蘇再賠20萬元，改判刑3年，可上訴。

判決指出，蘇姓男大生在2017年12月24日晚間到KTV辦自己的生日派對，也邀請同學兼朋友的被害女子出席，結束後蘇藉口稱可先回他家，天亮再載女同學去學校，便帶女子回家，不料隔日凌晨3點多，蘇在房間內強行性侵她得逞。

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女同學當下哭著打給另名朋友求救，友人抵達蘇姓男大生住處後，隨即報警提告。

蘇審理時承認犯行，並積極找女同學和解，2018年1月間就讓女同學簽下和解書，不過一審合議庭發現，和解書竟寫是心甘情願的情況下「合意發生性行為」，女同學偵訊也說「母親希望和解，我是尊重母親，她不想讓其他家人知道」，針對是否願原諒蘇？她則說「心理上當然不想，但媽媽不希望我受傷害，怕事情鬧大，大家會知道」。

一審認為女同學因母親的傳統觀念，擔憂性侵的事被別人知道會有二次傷害，才簽和解，且蘇姓男大生父親另塞1萬元紅包給女同學，卻未記載在和解書內，可見不是為雙方都同意的賠償金，加上考量女同學還說「內心當然希望XXX能被判重一點，但既然都和解了，就尊重法院判決」，一審3年2月徒刑。