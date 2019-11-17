藉教健身性騷女同事 男保險員興訟抗罰敗訴確定

2019-11-17 13:34 中央社 台北17日電



壽險公司連姓男保險員涉對鄭姓女同事以教授健身動作為由，觸碰女方大腿、側胸等處，遭北巿府依性騷擾規定裁罰2萬元，他不服興訟抗罰。法院日前認定開罰有理，判他敗訴確定。

依據台北高等行政法院判決指出，女方在民國105年9月19日向金融監督管理委員會申訴，105年7月15日連男開車載她至新北市白沙灣時，連男提及健身話題，對她進行動作指導，包括塑腿型（手觸摸大腿）、擴胸消除副乳（手觸摸乳房側邊）等，使她感覺不舒服等。

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案件移由壽險公司調查，認定連男構成性騷擾行為，發函通知女方、連男及台北市政府社會局；因連男未提出再申訴，台北巿政府依性騷擾防治法對連男開罰新台幣2萬元。連男不服，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟。

一審台北地方法院審酌，連男收到公司調查報告認定性騷擾行為成立，卻未在收文後30天內向台北巿政府社會局提起再申訴，北巿府依法開罰並無違誤，判連男敗訴。

連男不服提起上訴，二審由台北高等行政法院審理，合議庭認為，原審判決無誤，駁回上訴。全案確定。