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林務局技正酒駕被逮 記大過並降級改敘

2019-11-17 13:35中央社 台北17日電

農委會林務局林鐵處趙姓技正今年2月間因酒駕被逮，檢方緩起訴及支付5萬1000元罰金。林鐵處將趙男記1大過，並陳報農委會移送公務員懲戒委員會。公懲會審理後判決降1級改敘。

判決指出，趙男為農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處技正，他今年2月27日中午在家喝酒後騎機車出門，被警方攔檢、酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.50毫克，嘉義市第二警分局將他移送嘉義地檢署偵辦。

檢方依公共危險罪將趙男緩起訴1年處分，他在緩起訴確定之日起6個月內，須向公庫支付新台幣5萬1000元。林鐵處決議將趙男記1大過處分，陳報農委會。農委會為貫徹政府「酒駕零容忍」決心，將全案移送公懲會審理。

趙男答辯指出，酒後駕車沒有肇事且未經媒體披露，應不構成公懲法所定嚴重損害政府信譽。但公懲會認定，趙男身為公務員酒後駕車，足以造成公眾對公務員不遵守法規的不良形象，嚴重損害政府信譽，判決降1級改敘。

農委會公務員嘉義

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