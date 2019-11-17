社區中庭被狗咬 狗主人遭判賠53萬元

2019-11-17 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣一名牙醫在住家社區中庭，被鄰居家養的土狗攻擊，導致牙醫師雙腳受傷無法正常行走，還得坐著輪椅出國，憤而提告鄰居過失傷害，雙方纏訟了近2年，日前彰化地方法院判土狗主人必須賠償牙醫師53萬多元，其中精神撫慰金高達30萬元。

判決書中指出，這名牙醫師在106年10月某日下午，要將垃圾拿到警衛室放置讓清潔隊收走，經過社區中庭時，鄰居養的土狗突然衝出來攻擊、撲咬他，導致牙醫師的右側小腿擦傷、右膝部撕裂傷，且因為土狗衝撞，導致他的左腳重心不穩而扭傷、左膝前十字韌帶斷裂，左膝外側半月軟骨破裂等傷害，牙醫師認為鄰居沒有管好他養的狗，憤而提告過失傷害。

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牙醫師向法官表示，住家應該是最安全放鬆的場所，沒想到會被這麼大隻的土狗攻擊，他受到很大驚嚇，現在一看到狗都會害怕，走路時必須瞻前顧後怕有野狗出現，連睡覺都夢到被狗追擊。加上受傷的疼痛不時發作難忍，加上左膝蓋外側辦軟骨破裂併前十字韌帶斷裂，目前沒有明顯有效的治療方法可以痊癒，甚至造成退化性關節炎，所以他得常常撥出時間到骨科治療和復健，還會留下後遺症。而他每次要去就診，自己的牙醫診所病患都看不完，工作、生活變得十分緊張，精神壓力極大，連要去國外開會都得帶著太太一起去，增加2萬多元額外的費用，因此向鄰居求償精神撫慰金50萬元，以及醫療、營養品、復健用品等費用賠償。

法官認為，鄰居飼養土狗，應該隨時檢視狗的防咬套有無破損並必須提防該狗自行跑出而傷人，狗主人有未盡飼主看管犬隻義務之疏失，必須負起損害賠償責任，但是退化性關節炎是慢性疾病，應該不是土狗攻擊直接導致，因此針對退化性關節炎的求償，未能採取。另外牙醫師無法舉證出國參加研討會是否一定是必須親自參加的會議，也沒提出主辦單位邀請函等資料，因此難認這次出國由配偶陪同是必要的費用，也未准許加入賠償範圍。