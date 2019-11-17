他不滿護理師打針態度 嗆2句沒動手下場竟判4月

2019-11-17 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



鄧姓男子去年7月在高雄市鳳山醫院，因認為幫忙母親打針的李姓護理師態度不佳，涉當場咆哮「你再這樣下去我會打你」等語，雖沒真動手，但醫院隨即報警。高雄地院認為，鄧此舉已涉及恐嚇、讓醫護人員承受莫大心理壓力，依犯妨害醫事人員執行醫療業務罪判4月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。

護理師李女提告指出，去年7月23日中午12點多替鄧姓男子的母親打完針後，鄧卻突然衝進護理站指她幫他母親打針時態度不好，怒稱「你相不相信，你再這樣下去我會打你」，醫生趕緊上來阻止、警衛也將雙方隔開，沒想到鄧又回來稱「我每兩個禮拜要帶我母親來打針，你再這個樣子你試試看」。

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目睹發生經過的黃姓醫師證稱，李女當時注射完回護理站看電腦準備執行醫囑，鄧姓男子跑進護理站不滿地表示，「我覺得你很驕傲」，李女回他「如果我的態度讓你不開心，我就向你道歉」，但鄧更不開心就出言恐嚇。

黃姓醫師認為，鄧姓男子當下情緒激動、而且很大聲，即使是男生都覺得他有威脅的意味，導致護理人員真的覺得2周後可能又會遇到這個事情，所以當下協助報警。

鄧姓男子審理時承認對護理師態度不滿，卻辯稱沒說「我每兩個禮拜要帶我母親來打針，你再這個樣子你試試看」，鄧母也稱沒聽到兒子恐嚇，但法官並不採信，認為他行為造成現場醫護承受莫大心理壓力，嚴重影響醫療業務，從重已違反醫療法論罪。