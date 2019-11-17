隔天就要搭機離台 印尼色郎調戲台女吃牢飯

2019-11-17 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



印尼籍男子蘇拉帝是來台居留工作的移工，他在今年9月約滿準備由人力仲介公司安排離台回印尼，他在預定搭機離台的前一天，見一名台籍女子剛看完醫生，狀似可欺，因此強坐在女子的機車後座，女子嚇到欲持手機通報男友，他作勢強搶女子手機，過程中還意圖性騷，碰到女子的背部與腰部，女子當場嚇哭，驚動宿舍其他印尼工人，警方獲報到場，將他依強制罪移送法辦。台中地院判他2月徒刑，得易科。

判決書指出，印尼籍移工蘇拉帝（中文名）今年9月9月由仲介公司安排在南區的員工宿舍內留宿，準備隔天搭機離開台灣，未料蘇在9日晚間8時許，發現一名台灣籍女子樣貌和善好欺，他先上前詢問是否可坐在女子的機車後座，女子拒絕後，馬上撥打手機向男友求助，未料他見狀，作勢強取女子手機，阻止女子向男友求助及報警。

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蘇拉帝不只欲搶女子手機，還以左手按住女子的機車左手把，妨害女子騎機車離開，更趁女子無防備而不及抗拒之際，順勢以其右手碰觸女子的右肩，並往下摸至背部、腰部等身體隱私部分，女子受到驚嚇後，大聲哭叫，當時因與蘇拉帝同宿的兩名印尼籍友人發現後，上前制止蘇，並將蘇帶回宿舍，警方獲報後，將蘇依強制罪移送法辦。