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高雄中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局：今年已第5次

2019-11-17 11:21聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

中油林園廠16日下午5點多因製程問題發生跳俥，氣體排至燃燒塔燃燒不完全而冒出大量黑煙，遭環保局依空汙法裁罰150萬元。環保局稽查科今天表示，這已是中油今年以來第5次因冒黑煙遭罰，累計已有400萬元罰鍰。

環保局表示，昨天下午5點25分接獲中油林園廠廢氣燃燒塔（Flare）冒出大量黑煙，駐工業區稽查人員立即到場監測，該廠輕油裂解程序（M33）製程在5點8分時因增加其他石油腦儲槽，供料濾網發生阻塞，造成壓縮機跳俥，緊急將製程內氣體排至廢氣燃燒塔燃燒處理，因燃燒不完全產生明顯粒狀汙染物散布在空氣中。

截至昨晚10點多，中油燃燒塔仍有排放黑煙情形，環保局派員進廠稽查及嚴密控管，所幸周邊環境測值逐漸回復正常，今上午9點最後一次監測，燃燒塔已未排放黑煙。針對中油製造空汙情形，環保局依違反空汙法32條第1項第1款告發，並裁處150萬元，是今年以來最高。

環保局稽查科說，中油林園廠因製成設備操作異常，已多次造成燃燒塔排煙影響鄰近空氣品質，在今年1月14、15日遭罰100萬元及30萬元，9月25、26日遭罰90萬元及30萬元，時隔不到2個月又三度冒出大量黑煙

，因情節重大且屬累犯，決定重罰150萬元。

環保局17日上午監測，燃燒塔已回復原狀不再排煙。圖／高雄市環保局提供
環保局17日上午監測，燃燒塔已回復原狀不再排煙。圖／高雄市環保局提供
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中油林園廠16日因製程操座不當發生跳俥，製成氣體排至燃燒塔燃燒不完全冒出陣陣濃煙...
中油林園廠16日因製程操座不當發生跳俥，製成氣體排至燃燒塔燃燒不完全冒出陣陣濃煙，遭環保局重罰150萬元。圖／高雄市環保局提供
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中油空氣品質

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