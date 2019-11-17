地檢署繽紛暖調溫馨室 縫補破碎靈魂

2019-11-17 11:18 中央社 中央社



地方檢察署總給人冷冰冰的感覺，但大多數人不知道，地檢署內設有暖色調裝潢的溫馨談話室，甚至有七彩繽紛彩色筆，為的是讓性侵害案件被害人能在溫馨室內較無壓力陳述傷心歷程。

進入北部某地檢署內溫馨室，映入眼簾的是粉色調房間，呈現溫暖氛圍，兩張軟皮沙發搭配深綠色植栽，營造出放鬆氣氛。

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溫馨室內茶几上還擺著五顏六色的彩色筆和積木，及具有不同性徵的男、女輔助娃娃，這些娃娃作工精細、衣服還可穿脫，但這不是單純讓孩子玩耍的玩具，而是遭性侵幼童能在偵訊時完整陳述過程、指認受侵犯部位的道具。

「每一件都很難過」，承辦多年婦幼案件的洪姓主任檢察官接受中央社記者訪問表示，法律裁決很好處理，但被害人的家庭關係、心理修復卻很難。

面對年幼被害人，檢察官會先以簡單問句了解認知能力，如「這個積木是什麼顏色」、「這裡有幾隻蠟筆」，再經由娃娃詢問被害人，從指認娃娃眼睛、鼻子開始，慢慢問及生殖器官、案發過程。

洪姓主任檢察官表示，大多數性侵被害人家庭支持系統不好，認知能力相對差，要花很多時間才能了解案情。

檢察官回憶，一名國民小學3年級女童遭媽媽同居人性侵達4年，那天他在溫馨室和女童對談，女童緊緊依偎在社工旁，瘦弱身軀陷在沙發裡，起初表達能力不佳又害怕說錯話，常以沉默代替回答。

社工給了女童有茸毛狐狸裝飾的圍巾讓她捏在手上，培養安全感後，再讓她試著畫圖放鬆心情，檢察官則耐心告訴女童不要害怕、慢慢回想，讓女童建立開口說話的信心。

了解案發時間點時，檢察官拿出女童學校行事曆，想知道是在校外教學前還是後，「她說她沒有去校外教學，因為想替媽媽省200塊的參加費」。

檢察官聽到當下很震驚，8歲小女孩已很乖巧懂事，知道做女工的媽媽收入不高，為不讓媽媽辛苦，連學校有校外教學都沒讓媽媽知道，當然連被性侵了也不敢講，就是怕媽媽擔心、難過。

「乖巧懂事想保護媽媽，結果被欺負成這樣」，女童從3、4歲開始被性侵，直到國小3年級在校寫回饋單時才被發現。

檢察官表示，不少性侵被害人會害怕因自己的關係讓父母離婚、導致家庭破碎，被害者的自責常讓他很心痛。

另一案例是一名女高中生在升高中的那年暑假開始被爸爸性侵，直到高二和網友約會被爸爸阻止，才自己去報案。

檢察官說，一開始警方曾擔心女高中生是否為報復爸爸阻止她談戀愛而說謊，但後來爸爸坦承後才真相大白。

偵訊那天，女高中生媽媽坐在溫馨室外等候區，在沒被家人凝視的心理負擔後，女高中生聲淚俱下說起被性侵過程，「她說是為了不讓家庭破碎才隱忍2年」。

除被害人的傷痛難癒合，檢察官說，被害人媽媽要面對另一半外遇，對象卻是女兒，很難想像這樣的心理創傷，但媽媽表現得很堅強，而爸爸知道女兒和小兒子被安置後，竟還問他能否讓小孩回來，「我想怎麼可能，這個家已經破碎了」。

他勸被告認罪服刑、離婚，或許未來還可能跟太太復合，沒想到被告不死心，後來竟還要女兒在法庭翻供，所幸法院最後採用檢方偵訊的筆錄判刑。

不過，檢察官表示，近年對偵訊輔助娃娃使用有許多爭議，有學者認為使用偵訊輔助娃娃會有暗示或引導效果，為避免證詞受影響，現在幾乎非必要都不太會使用娃娃，盡量以繪畫或其他方式讓被害人描述案情。

他說，溫馨室內大多是心碎和令人難受的故事，但站在執法端，仍要用最體貼方式伸張正義，這也是談話室的存在意義。