親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／野雞大學化？ 私立科大機械所碩論研究夜市、命理

空氣再毒也不戴口罩 印度人難道不怕死嗎？

地檢署繽紛暖調溫馨室 縫補破碎靈魂

2019-11-17 11:18中央社 中央社

地方檢察署總給人冷冰冰的感覺，但大多數人不知道，地檢署內設有暖色調裝潢的溫馨談話室，甚至有七彩繽紛彩色筆，為的是讓性侵害案件被害人能在溫馨室內較無壓力陳述傷心歷程。

進入北部某地檢署內溫馨室，映入眼簾的是粉色調房間，呈現溫暖氛圍，兩張軟皮沙發搭配深綠色植栽，營造出放鬆氣氛。

溫馨室內茶几上還擺著五顏六色的彩色筆和積木，及具有不同性徵的男、女輔助娃娃，這些娃娃作工精細、衣服還可穿脫，但這不是單純讓孩子玩耍的玩具，而是遭性侵幼童能在偵訊時完整陳述過程、指認受侵犯部位的道具。

「每一件都很難過」，承辦多年婦幼案件的洪姓主任檢察官接受中央社記者訪問表示，法律裁決很好處理，但被害人的家庭關係、心理修復卻很難。

面對年幼被害人，檢察官會先以簡單問句了解認知能力，如「這個積木是什麼顏色」、「這裡有幾隻蠟筆」，再經由娃娃詢問被害人，從指認娃娃眼睛、鼻子開始，慢慢問及生殖器官、案發過程。

洪姓主任檢察官表示，大多數性侵被害人家庭支持系統不好，認知能力相對差，要花很多時間才能了解案情。

檢察官回憶，一名國民小學3年級女童遭媽媽同居人性侵達4年，那天他在溫馨室和女童對談，女童緊緊依偎在社工旁，瘦弱身軀陷在沙發裡，起初表達能力不佳又害怕說錯話，常以沉默代替回答。

社工給了女童有茸毛狐狸裝飾的圍巾讓她捏在手上，培養安全感後，再讓她試著畫圖放鬆心情，檢察官則耐心告訴女童不要害怕、慢慢回想，讓女童建立開口說話的信心。

了解案發時間點時，檢察官拿出女童學校行事曆，想知道是在校外教學前還是後，「她說她沒有去校外教學，因為想替媽媽省200塊的參加費」。

檢察官聽到當下很震驚，8歲小女孩已很乖巧懂事，知道做女工的媽媽收入不高，為不讓媽媽辛苦，連學校有校外教學都沒讓媽媽知道，當然連被性侵了也不敢講，就是怕媽媽擔心、難過。

「乖巧懂事想保護媽媽，結果被欺負成這樣」，女童從3、4歲開始被性侵，直到國小3年級在校寫回饋單時才被發現。

檢察官表示，不少性侵被害人會害怕因自己的關係讓父母離婚、導致家庭破碎，被害者的自責常讓他很心痛。

另一案例是一名女高中生在升高中的那年暑假開始被爸爸性侵，直到高二和網友約會被爸爸阻止，才自己去報案。

檢察官說，一開始警方曾擔心女高中生是否為報復爸爸阻止她談戀愛而說謊，但後來爸爸坦承後才真相大白。

偵訊那天，女高中生媽媽坐在溫馨室外等候區，在沒被家人凝視的心理負擔後，女高中生聲淚俱下說起被性侵過程，「她說是為了不讓家庭破碎才隱忍2年」。

除被害人的傷痛難癒合，檢察官說，被害人媽媽要面對另一半外遇，對象卻是女兒，很難想像這樣的心理創傷，但媽媽表現得很堅強，而爸爸知道女兒和小兒子被安置後，竟還問他能否讓小孩回來，「我想怎麼可能，這個家已經破碎了」。

他勸被告認罪服刑、離婚，或許未來還可能跟太太復合，沒想到被告不死心，後來竟還要女兒在法庭翻供，所幸法院最後採用檢方偵訊的筆錄判刑。

不過，檢察官表示，近年對偵訊輔助娃娃使用有許多爭議，有學者認為使用偵訊輔助娃娃會有暗示或引導效果，為避免證詞受影響，現在幾乎非必要都不太會使用娃娃，盡量以繪畫或其他方式讓被害人描述案情。

他說，溫馨室內大多是心碎和令人難受的故事，但站在執法端，仍要用最體貼方式伸張正義，這也是談話室的存在意義。

檢察官性侵

相關新聞

高雄中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局：今年已第5次

2019-11-17 11:21

賣菜郎改當詐騙車手 違反詐欺取財罪被判1年7月

2019-11-17 08:41

超商店員監守自盜 偷走14萬收入花光光

2019-11-17 08:39

認識3個月閃電結婚 婚後6個月即分居法官判准離婚

2019-11-17 07:33

調查官轉傳蘇揆摔筆影片 社維法不罰

2019-11-17 00:57

買魔戒雙刀 寄來武士刀 枉吃官司

2019-11-17 00:50

因應少輔轉型 竹市：警分局設少年輔導組

2019-11-16 23:39

少事法修法後窘境 七成縣市少輔會嚴重缺人

2019-11-16 23:29

轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」

2019-11-16 17:58

酒後騎車釀車禍送醫 拆模工大鬧急診室判6月

2019-11-16 16:46

陳超明看板遭人以利刃割破被目擊 警方追查涉案男子

2019-11-16 16:30

「當我老婆好不好」 超商癡漢鹹豬手襲美女胸臀

2019-11-16 14:30

偷學校金牌通緝犯遇警逃跑 路人助警逮人

2019-11-16 14:26

口腔癌竟被當運毒契機 他進口「製氧機」藏4公斤安毒

2019-11-16 14:26

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15

買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪

2019-11-16 13:30

影／陸船違規越界還蛇行竄逃 澎海巡「硬起來」 罰60萬

2019-11-16 13:26

自閉症男捷運車廂揚言放炸彈 生氣舒壓判無罪

2019-11-16 12:56

說好分贓110萬竟耍賤告狀 囚禁同夥3天還痛毆到熊貓眼

2019-11-16 12:49

玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止

2019-11-16 12:19

街友露宿愛河邊 員警關懷竟發現是通緝犯

2019-11-16 11:15

嚇死「寶寶」了！彰化警方平日也在139線稽查違規

2019-11-16 11:14

明年元旦南迴公路區間測速 東警：只有單車除外

2019-11-16 11:12

業者向區公所大膽行賄 牛皮紙袋包1萬問：這樣可以嗎？

2019-11-16 11:07

1張酒駕罰單1整年便當錢都飛了 高市反酒駕有創意

2019-11-16 10:42

油罐車卸油要求移車起爭端 遭控傷害加油站主洗冤屈

2019-11-16 10:37

15歲少女月事沒來驚懷孕 男子認下種

2019-11-16 10:36

菜藍族媽媽賭性堅強 腿打石膏躲檳榔攤聚賭

2019-11-16 09:49

金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴

2019-11-16 09:25

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

中興橋2車擦撞翻覆 爆炸起火駕駛慘死

2019-11-16 14:12

載女友購物下錯匝道急切釀翻覆 轎車起火單親媽受困亡

2019-11-16 19:10

駕駛「爆頭」慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

2019-11-16 22:25

台東中華大橋翻車意外 1人脫困1人無生命跡象

2019-11-16 21:42

鐵路街網傳外籍女兵團豔名播 鮮肉警喬裝嫖客逮7女

2019-11-16 17:24

新北汐止菜市場濺血 攤販酒後持刀刺進同業胸口

2019-11-16 11:37

轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」

2019-11-16 17:58

男一看女友化妝台「深陷迷宮」 找口紅找到懷疑人生

2019-11-16 20:07

找到了！立委參選人看板被割破 警方查獲涉案男子

2019-11-16 18:32

新莊巷弄出現詭異結界？網笑「時空裂縫被找到了」

2019-11-16 14:02

轎車高速撞分隔島 車體凹陷男駕駛傷重不治

2019-11-16 13:02

熊貓外送「爬5樓不先講」爆氣摔餐點 客服：他太鬱悶跌倒

2019-11-16 13:00

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15

停車糾紛用台語罵人「了然」 法官認定是公然侮辱判罰

2019-11-17 09:11

陳超明看板遭人以利刃割破被目擊 警方追查涉案男子

2019-11-16 16:30

影／男子陳屍台東轉運站公廁 疑遊民警方採證調查中

2019-11-17 10:21

單親媽喜迎第二春 卻遇車禍燒死

2019-11-17 00:28

他半夜和平島潛水違反夜潛禁令 最高可罰5萬元潛客驚呆

2019-11-16 15:41

大媽佔用台鐵走道遭勸 竟暴怒辱罵車長「孬種」

2019-11-16 13:58

認識3個月閃電結婚 婚後6個月即分居法官判准離婚

2019-11-17 07:33

債務糾紛釀鬥毆！討債的被「打到骨折」 警對空鳴槍壓制

2019-11-16 15:56

住警器發生作用 彰化線西祖孫從火場逃生僅受輕傷

2019-11-16 14:28

男子醉倒快車道 暖心路人怕他被撞竟以肉身擋車

2019-11-16 11:43

台東市德國餐廳無端遭潑漆 涉案男搞錯對象

2019-11-16 21:34

買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪

2019-11-16 13:30

中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局稽查罰150萬

2019-11-16 21:05

駭人！鹿港工廠大火 倉庫被火舌吞噬

2019-11-16 19:36

玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止

2019-11-16 12:19

從台中走路回高雄？ 好心人想載迷途老翁回家卻團團轉

2019-11-16 16:49

7旬婦遭詐將房屋抵押借貸給錢 險流落街頭淚眼向警致謝

2019-11-16 21:22

240萬顆一粒眠偽裝塑膠粒走私大馬遭逮 一審判12年

2019-11-16 17:01

情纏前女友！腥夫挨告辯獲寬恕 妻狠打臉「原諒說」

2019-11-16 17:16

無酒精反應疑車速過快 2男大生台東翻車1死1傷

2019-11-16 23:51

「當我老婆好不好」 超商癡漢鹹豬手襲美女胸臀

2019-11-16 14:30

超商店員監守自盜 偷走14萬收入花光光

2019-11-17 08:39

買魔戒雙刀 寄來武士刀 枉吃官司

2019-11-17 00:50

少女全裸陳屍汽旅...派對氣球藏凶器 警卻只能罰錢了事

2019-11-17 11:00

妹子借浴室洗香香 大學生「凍未條」偷拍存雲端欣賞

2019-11-17 11:08

自閉症男捷運車廂揚言放炸彈 生氣舒壓判無罪

2019-11-16 12:56

酒後騎車釀車禍送醫 拆模工大鬧急診室判6月

2019-11-16 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top