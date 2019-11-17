工程師化身檢察事務官 扮豬吃老虎破解科技案件

2019-11-17 11:17 中央社 中央社



曾任軟體工程師的基隆地檢署檢察事務官廖文暉偵辦一起網路遊戲遭攻擊案時，「扮豬吃老虎」假裝不懂網路技術，讓被告鬆懈，鞏固基礎事證後再提示關鍵證據，讓被告啞口無言。

法院組織法規定，檢察事務官受檢察官指揮，實施搜索、扣押、勘驗或執行拘提；詢問告訴人、告發人、被告、證人或鑑定人；襄助檢察官執行法定職權。

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48歲的廖文暉畢業於國立成功大學礦冶工程學系，曾任環境影響評估工程師、資訊工業策進會軟體工程師，因崇拜檢察官陳瑞仁而到台灣大學法律學分班進修，順利考取電子資訊組檢事官，10年來先後在台灣新北地方檢察署和基檢服務。

基檢去年在台灣高等檢察署支援下成立「數位採證室」，為測試軟體成效，同事大方出借不用的手機，廖文暉成功還原不少照片，展現專業功力。

基檢「數位採證室」雖才成立不到一年，加上多數案件第一時間已取得嫌疑人手機密碼，動用數位採證案件量不多，但對廖文暉來說，挑戰在於手機採證難易度。

廖文暉說，無論安卓（Android）系統或iPhone，採證難易度須視手機品牌及作業系統版本而定，山寨手機則因作業系統修改較多，相對不易採證；另外，手機狀況也有影響，如果手機故障，採證難度就會增加。

此外，廖文暉還要善用科技工具「屏蔽袋」與嫌疑人鬥智。

他說，為第一時間保全證據，避免有心人士透過網路遠端刪除手機資料，會將查扣的手機放入「屏蔽袋」遮蔽所有無線電波，即使開機也無法通話或連網；另外，有些手機關機後部分資料會消失，「屏蔽袋」也設計充電接頭，讓檢警得以保存扣案時的手機狀態。

網路犯罪也是檢事官負責案件，廖文暉曾處理知名網路遊戲遭「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS攻擊）案，被告男子為取回帳號，憤而利用設在中國的私人伺服器，從各地向遊戲伺服器發動攻擊癱瘓遊戲，還把攻擊參數畫面上傳社群網站臉書（Facebook）炫耀。

廖文暉說，被告曾2度發動類似網路攻擊，但苦於證據不足，他只好「扮豬吃老虎」，假裝不懂參數意義，等被告鬆懈後，再提示被告曾透過QQ通訊軟體購買攻擊軟體，及從遊戲公司取得攻擊IP位址，交叉比對後當場讓被告啞口無言。

他說，網路技術和手機等3C產品不斷推陳出新，案件量又遽增，各地檢署面臨檢事官不足窘境，期待更多人才加入，提升採證效率。