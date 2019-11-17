親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／野雞大學化？ 私立科大機械所碩論研究夜市、命理

空氣再毒也不戴口罩 印度人難道不怕死嗎？

工程師化身檢察事務官 扮豬吃老虎破解科技案件

2019-11-17 11:17中央社 中央社

曾任軟體工程師的基隆地檢署檢察事務官廖文暉偵辦一起網路遊戲遭攻擊案時，「扮豬吃老虎」假裝不懂網路技術，讓被告鬆懈，鞏固基礎事證後再提示關鍵證據，讓被告啞口無言。

法院組織法規定，檢察事務官受檢察官指揮，實施搜索、扣押、勘驗或執行拘提；詢問告訴人、告發人、被告、證人或鑑定人；襄助檢察官執行法定職權。

48歲的廖文暉畢業於國立成功大學礦冶工程學系，曾任環境影響評估工程師、資訊工業策進會軟體工程師，因崇拜檢察官陳瑞仁而到台灣大學法律學分班進修，順利考取電子資訊組檢事官，10年來先後在台灣新北地方檢察署和基檢服務。

基檢去年在台灣高等檢察署支援下成立「數位採證室」，為測試軟體成效，同事大方出借不用的手機，廖文暉成功還原不少照片，展現專業功力。

基檢「數位採證室」雖才成立不到一年，加上多數案件第一時間已取得嫌疑人手機密碼，動用數位採證案件量不多，但對廖文暉來說，挑戰在於手機採證難易度。

廖文暉說，無論安卓（Android）系統或iPhone，採證難易度須視手機品牌及作業系統版本而定，山寨手機則因作業系統修改較多，相對不易採證；另外，手機狀況也有影響，如果手機故障，採證難度就會增加。

此外，廖文暉還要善用科技工具「屏蔽袋」與嫌疑人鬥智。

他說，為第一時間保全證據，避免有心人士透過網路遠端刪除手機資料，會將查扣的手機放入「屏蔽袋」遮蔽所有無線電波，即使開機也無法通話或連網；另外，有些手機關機後部分資料會消失，「屏蔽袋」也設計充電接頭，讓檢警得以保存扣案時的手機狀態。

網路犯罪也是檢事官負責案件，廖文暉曾處理知名網路遊戲遭「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS攻擊）案，被告男子為取回帳號，憤而利用設在中國的私人伺服器，從各地向遊戲伺服器發動攻擊癱瘓遊戲，還把攻擊參數畫面上傳社群網站臉書（Facebook）炫耀。

廖文暉說，被告曾2度發動類似網路攻擊，但苦於證據不足，他只好「扮豬吃老虎」，假裝不懂參數意義，等被告鬆懈後，再提示被告曾透過QQ通訊軟體購買攻擊軟體，及從遊戲公司取得攻擊IP位址，交叉比對後當場讓被告啞口無言。

他說，網路技術和手機等3C產品不斷推陳出新，案件量又遽增，各地檢署面臨檢事官不足窘境，期待更多人才加入，提升採證效率。

檢察官基隆網路遊戲

相關新聞

高雄中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局：今年已第5次

2019-11-17 11:21

賣菜郎改當詐騙車手 違反詐欺取財罪被判1年7月

2019-11-17 08:41

超商店員監守自盜 偷走14萬收入花光光

2019-11-17 08:39

認識3個月閃電結婚 婚後6個月即分居法官判准離婚

2019-11-17 07:33

調查官轉傳蘇揆摔筆影片 社維法不罰

2019-11-17 00:57

買魔戒雙刀 寄來武士刀 枉吃官司

2019-11-17 00:50

因應少輔轉型 竹市：警分局設少年輔導組

2019-11-16 23:39

少事法修法後窘境 七成縣市少輔會嚴重缺人

2019-11-16 23:29

轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」

2019-11-16 17:58

酒後騎車釀車禍送醫 拆模工大鬧急診室判6月

2019-11-16 16:46

陳超明看板遭人以利刃割破被目擊 警方追查涉案男子

2019-11-16 16:30

「當我老婆好不好」 超商癡漢鹹豬手襲美女胸臀

2019-11-16 14:30

偷學校金牌通緝犯遇警逃跑 路人助警逮人

2019-11-16 14:26

口腔癌竟被當運毒契機 他進口「製氧機」藏4公斤安毒

2019-11-16 14:26

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15

買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪

2019-11-16 13:30

影／陸船違規越界還蛇行竄逃 澎海巡「硬起來」 罰60萬

2019-11-16 13:26

自閉症男捷運車廂揚言放炸彈 生氣舒壓判無罪

2019-11-16 12:56

說好分贓110萬竟耍賤告狀 囚禁同夥3天還痛毆到熊貓眼

2019-11-16 12:49

玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止

2019-11-16 12:19

街友露宿愛河邊 員警關懷竟發現是通緝犯

2019-11-16 11:15

嚇死「寶寶」了！彰化警方平日也在139線稽查違規

2019-11-16 11:14

明年元旦南迴公路區間測速 東警：只有單車除外

2019-11-16 11:12

業者向區公所大膽行賄 牛皮紙袋包1萬問：這樣可以嗎？

2019-11-16 11:07

1張酒駕罰單1整年便當錢都飛了 高市反酒駕有創意

2019-11-16 10:42

油罐車卸油要求移車起爭端 遭控傷害加油站主洗冤屈

2019-11-16 10:37

15歲少女月事沒來驚懷孕 男子認下種

2019-11-16 10:36

菜藍族媽媽賭性堅強 腿打石膏躲檳榔攤聚賭

2019-11-16 09:49

金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴

2019-11-16 09:25

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

中興橋2車擦撞翻覆 爆炸起火駕駛慘死

2019-11-16 14:12

載女友購物下錯匝道急切釀翻覆 轎車起火單親媽受困亡

2019-11-16 19:10

駕駛「爆頭」慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

2019-11-16 22:25

台東中華大橋翻車意外 1人脫困1人無生命跡象

2019-11-16 21:42

鐵路街網傳外籍女兵團豔名播 鮮肉警喬裝嫖客逮7女

2019-11-16 17:24

新北汐止菜市場濺血 攤販酒後持刀刺進同業胸口

2019-11-16 11:37

轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」

2019-11-16 17:58

男一看女友化妝台「深陷迷宮」 找口紅找到懷疑人生

2019-11-16 20:07

找到了！立委參選人看板被割破 警方查獲涉案男子

2019-11-16 18:32

新莊巷弄出現詭異結界？網笑「時空裂縫被找到了」

2019-11-16 14:02

轎車高速撞分隔島 車體凹陷男駕駛傷重不治

2019-11-16 13:02

熊貓外送「爬5樓不先講」爆氣摔餐點 客服：他太鬱悶跌倒

2019-11-16 13:00

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15

停車糾紛用台語罵人「了然」 法官認定是公然侮辱判罰

2019-11-17 09:11

陳超明看板遭人以利刃割破被目擊 警方追查涉案男子

2019-11-16 16:30

影／男子陳屍台東轉運站公廁 疑遊民警方採證調查中

2019-11-17 10:21

單親媽喜迎第二春 卻遇車禍燒死

2019-11-17 00:28

他半夜和平島潛水違反夜潛禁令 最高可罰5萬元潛客驚呆

2019-11-16 15:41

大媽佔用台鐵走道遭勸 竟暴怒辱罵車長「孬種」

2019-11-16 13:58

認識3個月閃電結婚 婚後6個月即分居法官判准離婚

2019-11-17 07:33

債務糾紛釀鬥毆！討債的被「打到骨折」 警對空鳴槍壓制

2019-11-16 15:56

住警器發生作用 彰化線西祖孫從火場逃生僅受輕傷

2019-11-16 14:28

男子醉倒快車道 暖心路人怕他被撞竟以肉身擋車

2019-11-16 11:43

台東市德國餐廳無端遭潑漆 涉案男搞錯對象

2019-11-16 21:34

買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪

2019-11-16 13:30

中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局稽查罰150萬

2019-11-16 21:05

駭人！鹿港工廠大火 倉庫被火舌吞噬

2019-11-16 19:36

玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止

2019-11-16 12:19

從台中走路回高雄？ 好心人想載迷途老翁回家卻團團轉

2019-11-16 16:49

7旬婦遭詐將房屋抵押借貸給錢 險流落街頭淚眼向警致謝

2019-11-16 21:22

240萬顆一粒眠偽裝塑膠粒走私大馬遭逮 一審判12年

2019-11-16 17:01

情纏前女友！腥夫挨告辯獲寬恕 妻狠打臉「原諒說」

2019-11-16 17:16

無酒精反應疑車速過快 2男大生台東翻車1死1傷

2019-11-16 23:51

「當我老婆好不好」 超商癡漢鹹豬手襲美女胸臀

2019-11-16 14:30

超商店員監守自盜 偷走14萬收入花光光

2019-11-17 08:39

買魔戒雙刀 寄來武士刀 枉吃官司

2019-11-17 00:50

少女全裸陳屍汽旅...派對氣球藏凶器 警卻只能罰錢了事

2019-11-17 11:00

妹子借浴室洗香香 大學生「凍未條」偷拍存雲端欣賞

2019-11-17 11:08

自閉症男捷運車廂揚言放炸彈 生氣舒壓判無罪

2019-11-16 12:56

酒後騎車釀車禍送醫 拆模工大鬧急診室判6月

2019-11-16 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top