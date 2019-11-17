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偵查不公開的沉重摸得到 拎卷宗鐵箱像練舉重

2019-11-17 11:16中央社 中央社

保障隱私及落實無罪推定原則的「偵查不公開」落實在檢察實務中，其中之一是放卷宗、以防外人窺探的鐵箱，沉甸甸的重量常讓身形嬌小的檢察官吃不消，也象徵檢察官沉重責任。

刑事訴訟法規定「偵查，不公開之」，目的在於維護偵查程序順利進行及發現真實，並保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人名譽、隱私與安全，確保被告受公平審判權利，以落實無罪推定原則。

落實在檢察實務中，為避免案件遭窺探，各地方檢署大多使用金屬製送閱箱，規格不一，由各地檢署依需求採購。

基隆地檢署為例，檢察官結案後，會將卷宗登記在送閱本後連同卷宗放在送閱箱並扣上鎖頭鎖住，由工友逐一到各檢察官辦公室蒐集送到主任檢察官辦公室；送閱箱上印有檢察官股名，主任檢察官則握有各股別使用的鑰匙，主任檢察官核閱後，再送檢察長核閱和統計室掛結，接著再送回承辦檢察官交由書記官製作正本。

基檢發言人陳彥章接受中央社記者訪問時表示，目前使用2款鐵製送閱箱，大型長寬高分別為36公分、26公分、22公分，空箱重量4.15公斤，裝滿卷宗後重約11.5公斤；小型長寬與大型相同，高度則為12公分，空箱重2.5公斤，裝滿重約6.8公斤。

「月底和年底是結案高峰」，基檢緝毒組主任檢察官張友寧說，以緝毒組共7名檢察官為例，平均每名檢察官每月接案量約50多件，10月底接連2天他就核閱25箱卷宗；之前在北檢任檢察官，年底更曾目睹襄閱主任檢察官辦公室內送閱箱堆積如山，「不誇張，堆到連牆壁都看不到，還前後擺2層」。

這樣的畫面曾在網路電視頻道節目木曜4超玩拍攝的「一日檢察官」出現，當時鐵箱堆滿辦公室的畫面還被開玩笑稱「是不是有叫外送」。

曾在北檢服務14年的張友寧說，北檢和基檢使用的送閱箱規格差不多，但基檢重許多，如果是急件，北檢會將卷宗放在紅色送閱箱，基檢則在鐵箱外掛上紅色「最速件」、「急件」等吊牌識別。

11公斤的重量拎起來像練舉重，常讓身型瘦小的檢察官吃不消，而送閱箱傳遞過程中雖有推車輔助，但沉甸甸的鐵箱仍需搬上搬下，造成工友職業傷害，導致工友流動率攀升。

張友寧說，雖不曾聽說檢察官搬運過程受傷，但有工友肩膀、手腕與腰部長期下來需持續就醫復健，有工友因此申請退休，近一年約3到4名工友離職。

陳彥章表示，為改善現況，基檢曾考慮以鋁製或塑膠材質減輕重量，但經評估擔心無法承受卷宗重量，仍擬採購較輕薄的鐵製送閱箱，尺寸如原先規格，大型送閱箱將訂購27個，小型送閱箱30個。

張友寧說，長期可推動卷宗電子化，短期除建議送閱箱更換為輕薄材質，基檢也正推動請檢察官每天送出偵結案件，不要等裝滿再送核閱，減輕搬運時負擔。

檢察官基隆復健

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