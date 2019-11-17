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停車糾紛用台語罵人「了然」 法官認定是公然侮辱判罰

2019-11-17 09:11聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子因不滿張姓男子將轎車停放在住處門口，蔡胞弟外出時發現，請張移車，未料張竟斷然拒絕，雙方發生口角，蔡前往察看，聽到張與其女性友人態度不佳，以台語怒罵「我是說你真正了然」，張因此提出公然侮辱告訴，蔡到案時否認犯行，辯稱「了然」只是講人沒有前途、未來，不具侮辱的意思。台中地院認為，台語「了然」有窩囊、丟人現眼的意思，依公然侮辱罪，判罰3000元，得易服勞役。

判決書指出，去年12月20日晚8時許，張姓男子與友人將轎車停放在蔡姓男子的住處門口，且轎車未熄火，因張的行為不只擋住蔡家人，轎車排放的廢氣也飄進蔡住處，蔡胞弟請張移車，未料卻遭張拒絕，雙方你一言我一語，互不相讓，蔡外出察看時，認為張與女性友人態度不佳，以台語怒罵「你這種男人，跟她在一起，真的了然」，張回應，他未與在場女性友人交往，蔡又以台語罵「我是說你真正了然」，張因此提出公然侮辱告訴。

蔡到案時否認涉案，辯稱台語「了然」是指一個人沒有前途、未來，並不具侮辱之意思，且該言論係伊針對停車糾紛此事件的評論，而非對張個人的謾罵等語。

一審合議庭認為，台語「了然」一詞，依教育部台灣閩南語常用詞辭典的解釋，是指枉然、枉費之意，足見該詞語已非具正面含意，而屬負面評價的貶抑言詞。詞語的解讀並非一成不變，日常生活中之語彙，除單純字面文義外，尚可能基於社會變遷、世代更迭、相異之對話語境脈絡，致使詞語別具意義或衍伸其他象徵，解讀上同時亦須考諸一般語言使用經驗與習慣、當地人文風俗民情等因素，方能切合詞語真意而不失偏頗。

合議庭認為，了然除在表述一個人前途渺茫外，依台灣社會一般通念與語言通俗解讀，更帶有指摘他人自甘墮落、無可救藥，人生毫無展望，並嘲諷、訕笑被指稱者窩囊、丟人現眼的意思，客觀上確屬對他人的人格及品行予以負面評價的言語，且足使他人在精神上、心理上有感受羞辱難堪或不快，已達「侮辱」程度，沒有疑義，因此依法判罰3000元，得易服勞役3日，可上訴。

台中市蔡姓男子在去年12月間因停車糾紛，以台語罵張姓男子，遭台中地院判罰3000...
台中市蔡姓男子在去年12月間因停車糾紛，以台語罵張姓男子，遭台中地院判罰3000元。圖／報系資料照
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台語公然侮辱語言

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