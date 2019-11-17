賣菜郎改當詐騙車手 違反詐欺取財罪被判1年7月

2019-11-17 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



在菜市場賣菜黃姓男子，2年前加入詐騙集團擔任車手，集團成員打電話給游姓等7名被害人，謊稱他們購買旅遊行程刷卡有重覆扣款問題，要求依指示操作自動櫃員機以取消額外購行程，游等人陷於錯誤，依指示轉帳金錢至指定帳戶後，黃涉嫌持人頭帳戶提款卡，在苗栗縣通霄鎮超商自動櫃員機共提領20萬6千多元，台南地院依黃觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年7月，全案可上訴。

判決說，黃姓男子（24歲）2017年7月中旬，參與詐騙集團擔任車手。詐欺集團所屬成員，同年10月18日打電話給游姓等7名被害人，謊稱他們購買旅遊行程刷卡有重覆扣款問題，要求依指示操作自動櫃員機以取消額外購行程。

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游姓7名被害人信以為真，依指示轉帳金錢至指定帳戶後，黃於同日持人頭帳戶提款卡，在苗栗縣通霄鎮超商自動櫃員機共提領20萬6千多元，案經游等人報警法辦、起訴。