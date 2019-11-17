超商店員監守自盜 偷走14萬收入花光光

2019-11-17 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市羅姓男子是全家超商某門市店員，他涉嫌在今年4月初，趁換班時，沒有交接當班時的收入14萬餘元，並拿走民眾兌獎的200元統一發票3張後，將部分款項匯入自己的帳戶內，其餘現金都花用殆盡，該家超商店長發現後報警，羅到案後辯稱侵占營業收入是因「欠債」，台中地院依業務侵占罪，判羅6月徒刑，得易科。

判決書指出，羅姓男子是台中市北區全家超商某門市店員，他涉嫌在今年4月7日下午4時許，趁超商在交接班時，沒有把當時該店的營業收入14萬餘元、中獎統一發票3張，依照規定投入金庫內，以變易持有的意思，在同日下午5時許，分別轉帳1.5萬元、3.2萬元，到某銀行帳戶內，其餘現金全都花用殆盡，因張姓店長察覺有異，調閱監視器，發現羅涉案後報警，全案依業務侵占罪送辦，羅辯稱是因「欠債」才會犯行。

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