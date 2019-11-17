認識3個月閃電結婚 婚後6個月即分居法官判准離婚

2019-11-17 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



郭姓男子主張，他結婚後不久妻子就以雙方個性不合鬧分手，結婚半年多她逕行搬家，迄今2年不曾返家，訴請離婚；郭妻則以她因子宮外孕需拿掉小孩後恐難以生育，先生時常找理由和她吵架，也訴請離婚。台南地院法官認為，兩人婚姻破綻起因於僅交往3個多月就決定結婚，婚前相識期間過短、相處時間過少，彼此瞭解程度不深，情感基礎不穩固，雙方都有責任，判准離婚，全案可上訴。

郭表示，他和妻子2016年8月結婚，但妻子於婚後不久即以雙方個性不合要離婚，屢經他多方勸阻溝通，妻子仍執意離婚，2017年初妻子逕行遷居他處，他嘗試聯繫並妻子親友訪尋，都無法得悉她下落，也不曾返家探視，迄今已近2年，彼此毫無聞問，婚姻關係早已有名無實，郭依民法規定請求離婚。

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郭妻則主張，當先生帶她去婦產科做產檢發現子宮外孕需拿掉小孩，醫生說她以後恐 難以生育時，先生對她態度就180度大轉變，不僅時常找理由與她吵架，常對她說彼此的個性根本不適合在一起，乾脆離婚好了，之後更藉故趕她回去娘家，回去後就對她不理不睬。