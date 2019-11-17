親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

調查官轉傳蘇揆摔筆影片 社維法不罰

2019-11-17 00:57聯合報 記者賴郁薇／高雄報導

調查局高雄市調查處前副處長顏正義因轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片，岡山簡易庭裁定不罰...
調查局高雄市調查處前副處長顏正義因轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片，岡山簡易庭裁定不罰。 圖／聯合報系資料照片
分享

調查局高雄市調查處前副處長顏正義被爆轉傳行政院蘇貞昌摔筆影片，遭火速拔官、調職、記大過，還被刑事局依違反社維法函送。橋頭地方法院岡山簡易庭審理認為，顏正義轉發的訊息雖可能貶損特定人士名譽，但不至於引起社會恐慌，不符合社維法違法要件，裁定不罰，可抗告。

警方調查指出，顏正義今年五月在群組中，轉傳有關同婚立法新聞訊息，七月七日又將蘇貞昌參加公祭時摔筆影片轉發到「展抱十八期」群組內，被群組裡同學截圖後曝光，遭行政懲處、警方以假消息案查辦，最後依涉嫌違反社會秩序維護法、影響公共安寧，函送岡山簡易庭。

顏正義在調查筆錄中坦承，曾將相關訊息轉發至「展抱十八期」、「東海同學」及「偶突發」群組，但他表示，轉傳當時不知是假消息，也未加以查證，因有群組成員轉傳，自己才分享轉發。

顏正義強調，轉發訊息目的單純，「只是基於分享消息給特定群組朋友」，絕對沒有意圖影響社會安寧。

簡易庭法官認為，顏正義疏於查證就貿然轉發他人訊息圖文雖有不妥，但他轉發的內容並未涉及恐怖或攻擊，縱然有網友針對訊息內容大肆討論，也可能讓聞訊者對特定人士產生負面觀感，甚至衍生某種程度人民對政府的不信任感，但不至於讓社會大眾產生畏懼、恐慌心理。

簡易庭認為，顏正義轉傳的圖文不至於影響公共安寧，與社維法六十三條構成要件不符，不能單憑他轉傳訊息就認定他有散布謠言、影響公共安寧等情事，裁定不罰，可抗告。

顏正義轉發蘇揆摔筆影片一事爆發之後，原訂明年一月屆齡退休的他，以另有生涯規畫申請提前退休獲准。

岡山蘇貞昌行政院調查局

相關新聞

少事法修法後窘境 七成縣市少輔會嚴重缺人

2019-11-16 23:29

買魔戒雙刀 寄來武士刀 枉吃官司

2019-11-17 00:50

轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」

2019-11-16 17:58

因應少輔轉型 竹市：警分局設少年輔導組

2019-11-16 23:39

酒後騎車釀車禍送醫 拆模工大鬧急診室判6月

2019-11-16 16:46

陳超明看板遭人以利刃割破被目擊 警方追查涉案男子

2019-11-16 16:30

「當我老婆好不好」 超商癡漢鹹豬手襲美女胸臀

2019-11-16 14:30

偷學校金牌通緝犯遇警逃跑 路人助警逮人

2019-11-16 14:26

口腔癌竟被當運毒契機 他進口「製氧機」藏4公斤安毒

2019-11-16 14:26

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15

買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪

2019-11-16 13:30

影／陸船違規越界還蛇行竄逃 澎海巡「硬起來」 罰60萬

2019-11-16 13:26

自閉症男捷運車廂揚言放炸彈 生氣舒壓判無罪

2019-11-16 12:56

說好分贓110萬竟耍賤告狀 囚禁同夥3天還痛毆到熊貓眼

2019-11-16 12:49

玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止

2019-11-16 12:19

街友露宿愛河邊 員警關懷竟發現是通緝犯

2019-11-16 11:15

嚇死「寶寶」了！彰化警方平日也在139線稽查違規

2019-11-16 11:14

明年元旦南迴公路區間測速 東警：只有單車除外

2019-11-16 11:12

業者向區公所大膽行賄 牛皮紙袋包1萬問：這樣可以嗎？

2019-11-16 11:07

1張酒駕罰單1整年便當錢都飛了 高市反酒駕有創意

2019-11-16 10:42

油罐車卸油要求移車起爭端 遭控傷害加油站主洗冤屈

2019-11-16 10:37

15歲少女月事沒來驚懷孕 男子認下種

2019-11-16 10:36

菜藍族媽媽賭性堅強 腿打石膏躲檳榔攤聚賭

2019-11-16 09:49

金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴

2019-11-16 09:25

嚴懲惡性詐欺 檢：法官有擔當

2019-11-16 00:12

妹詐哥5.4億 10年刑期「判到滿」

2019-11-16 00:08

強冠劣油案／地下油商改認定為共犯 重判20年

2019-11-15 23:42

院檢不同調 魏應充暫緩入監

2019-11-15 23:34

法院罕見「判好判滿」 妹詐兄5億4千萬遭判處最重刑

2019-11-15 22:50

自幼出養成年才手足相認 妹妹竟狠詐哥哥5億4千萬

2019-11-15 22:44

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

中興橋2車擦撞翻覆 爆炸起火駕駛慘死

2019-11-16 14:12

載女友購物下錯匝道急切釀翻覆 轎車起火單親媽受困亡

2019-11-16 19:10

少女疑吸笑氣赤裸無傷陳屍旅館 男友也昏迷在一旁

2019-11-16 09:16

駕駛「爆頭」慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

2019-11-16 22:25

台東中華大橋翻車意外 1人脫困1人無生命跡象

2019-11-16 21:42

鐵路街網傳外籍女兵團豔名播 鮮肉警喬裝嫖客逮7女

2019-11-16 17:24

新北汐止菜市場濺血 攤販酒後持刀刺進同業胸口

2019-11-16 11:37

金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴

2019-11-16 09:25

轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」

2019-11-16 17:58

菜藍族媽媽賭性堅強 腿打石膏躲檳榔攤聚賭

2019-11-16 09:49

男一看女友化妝台「深陷迷宮」 找口紅找到懷疑人生

2019-11-16 20:07

失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證

2019-11-16 08:13

新莊巷弄出現詭異結界？網笑「時空裂縫被找到了」

2019-11-16 14:02

找到了！立委參選人看板被割破 警方查獲涉案男子

2019-11-16 18:32

轎車高速撞分隔島 車體凹陷男駕駛傷重不治

2019-11-16 13:02

「高麗菜4顆100」客嫌貴還當場狠摔 菜農哭：務農沒尊嚴？

2019-11-16 10:56

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15

影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血

2019-11-16 08:08

熊貓外送「爬5樓不先講」爆氣摔餐點 客服：他太鬱悶跌倒

2019-11-16 13:00

陳超明看板遭人以利刃割破被目擊 警方追查涉案男子

2019-11-16 16:30

嚇死「寶寶」了！彰化警方平日也在139線稽查違規

2019-11-16 11:14

美食外送平台進駐花蓮 一個月發生8起交通事故

2019-11-16 11:07

大媽佔用台鐵走道遭勸 竟暴怒辱罵車長「孬種」

2019-11-16 13:58

明年元旦南迴公路區間測速 東警：只有單車除外

2019-11-16 11:12

1張酒駕罰單1整年便當錢都飛了 高市反酒駕有創意

2019-11-16 10:42

他半夜和平島潛水違反夜潛禁令 最高可罰5萬元潛客驚呆

2019-11-16 15:41

債務糾紛釀鬥毆！討債的被「打到骨折」 警對空鳴槍壓制

2019-11-16 15:56

住警器發生作用 彰化線西祖孫從火場逃生僅受輕傷

2019-11-16 14:28

男子醉倒快車道 暖心路人怕他被撞竟以肉身擋車

2019-11-16 11:43

影／921受災戶油漆工拉拔2女長大 詐團竟要騙他100萬元

2019-11-16 08:09

買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪

2019-11-16 13:30

男子告對門鄰居裝監視器監控進出 遭檢方打臉

2019-11-16 08:27

台東市德國餐廳無端遭潑漆 涉案男搞錯對象

2019-11-16 21:34

駭人！鹿港工廠大火 倉庫被火舌吞噬

2019-11-16 19:36

中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局稽查罰150萬

2019-11-16 21:05

玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止

2019-11-16 12:19

暖心員警與修車老闆 聯手讓拋錨騎士安全送回家

2019-11-16 11:15

街友露宿愛河邊 員警關懷竟發現是通緝犯

2019-11-16 11:15

從台中走路回高雄？ 好心人想載迷途老翁回家卻團團轉

2019-11-16 16:49

240萬顆一粒眠偽裝塑膠粒走私大馬遭逮 一審判12年

2019-11-16 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top