潤寅詐貸案 北院裁押莊姓會計

2019-11-16 18:11 中央社 台北16日電



台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，昨天兵分14路搜索，約談7名潤寅員工。檢察官漏夜複訊後，今天聲請羈押莊姓女會計，台北地方法院裁定羈押禁見，全案迄今已聲押21人獲准。

檢調獲報，潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌以不實應收帳款向10多家銀行詐貸，金額超過新台幣100億元。

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楊文虎、王音之今年6月初潛逃出境，北檢8月間發布通緝；楊文虎女兒楊宇晨9月間因涉案，經北檢聲押獲准。

北檢昨天指揮調查局北機站兵分14路搜索，約談7名潤寅員工及1名證人，查明這些員工有無協助製作不實文件向銀行申貸。

檢察官訊問後，認為莊姓女會計涉嫌重大且有勾串之虞，今天向北院聲請羈押禁見獲准，檢察官另諭令其餘6名員工，各以20萬元到50萬元不等金額交保。

北檢偵辦此案已展開多波搜索、約談行動，陸續聲押楊宇晨、南亞塑膠蔡姓經理、中國人造纖維黃姓業務、王音之胞弟、中纖劉姓副總經理、潤寅莊姓女會計共21人獲准。