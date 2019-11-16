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轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」

2019-11-16 17:58聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

行政院長蘇貞昌澄清日前赴屏東弔唁簽名時，摔筆的事件是移花接木假新聞。 記者林俊良...
行政院長蘇貞昌澄清日前赴屏東弔唁簽名時，摔筆的事件是移花接木假新聞。 記者林俊良／攝影
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調查局高雄市調查處前副處長顏正義被爆轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等假訊息，遭火速拔官、調職、記大過，還被刑事局依違反社維法函送。但岡山簡易庭審理認為，顏正義轉發的訊息雖可能貶損特定人士名譽，但不至於引起社會恐慌，並不構成社維法要件，裁定不罰，可抗告。

警方調查指出，顏正義今年5月中旬曾在「偶突發」群組中，轉傳有關同婚立法新聞訊息，7月7日又將蘇貞昌參加殉職鐵路勇警李承翰公祭時摔筆影片轉發到「展抱18期」群組內，依涉嫌違反社會秩序維護法、影響公共安寧，函送岡山簡易庭法辦。

顏正義在調查筆錄中坦言，曾將上述訊息轉發至「展抱18期」、「東海同學」及「偶突發」群組，但他表示，轉傳當時並不知道該些圖文是假消息，也未加以查證，只是見到有群組成員轉傳，自己才再分享轉發。顏正義強調，轉發訊息目的單純，「只是基於分享消息給特定群組朋友」，絕對無意圖影響社會安寧。

案經岡山簡易庭審理，法官認為，顏正義疏於查證就貿然轉發他人訊息圖文確有不妥，但他轉發的內容並未涉及恐怖或攻擊，縱然有網友針對訊息內容大肆討論，也可能讓聞訊者對特定人士產生負面觀感，甚至衍生某種程度人民對政府的不信任感，但應該不至於讓社會大眾產生畏懼、恐慌心理。

簡易庭認為，顏正義轉傳的圖文不至於影響公共安寧，與社會秩序維護法構成要件不符，不能單憑他轉傳訊息就認定他有散布謠言、影響公共安寧等情事，裁定不罰，可抗告。

顏正義轉發蘇揆摔筆影片一事激起政治波瀾，原訂明年1月屆齡退休的他，在事發後不久，就以另有生涯規劃為由，申請提前退休獲准。

調查局高雄市調查處前副處長顏正義因轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片，遭依違反社維法函送...
調查局高雄市調查處前副處長顏正義因轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片，遭依違反社維法函送法辦，岡山簡易庭裁定不罰。圖／報系資料照
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岡山蘇貞昌同婚

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