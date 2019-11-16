酒後騎車釀車禍送醫 拆模工大鬧急診室判6月
35歲劉姓拆模工今年2月17日酒後駕車，行經台一線善化啤酒前，自後方擦撞前方兩輛轎車，救護車送往奇美醫院，他不耐久候對急診室及檢驗室醫護人員狂飆三字經，護理師上前好言相向也遭辱罵，離開前還猛踹急診室大門，以手指猛戳警衛臉頰；檢方建請從重量處8月徒刑，台南地院審理時他承認犯行，法官判刑6月，可上訴。
台南地院審酌，劉不滿醫療人員的處置，竟任意恐嚇、謾罵執行醫療業務的醫護人員，妨害他們執行醫療業務，減損整體醫療士氣及醫療品質，間接影響其他就醫病人及家屬權益與安全，所為不可取；院方考量劉在偵查中否認部分犯行，直至準備程序時才坦認犯行，認檢察官具體求刑8月過重。
判決指出，劉因施用毒品案件，去年7月底假釋出監，迄至10月間執行完畢；今年2月17日下午3時，劉在友人官田住處喝酒後騎乘機車上路，經台一線善化啤酒廠前，不勝酒力而自後方擦撞前方兩輛轎車。劉因而受傷，經救護車送往奇美醫院急診室救治。
劉不耐久候，以三字經辱罵及恫嚇為他推床送X光室檢驗的護理師，隨後又與檢驗人員口角，他拒絕接受診療而自行走出急診室；不久他又在警員、母親陪同下返回急診室，接受警方酒精測試，在服務台批價處座椅區等候。
劉仍怒氣未消，在急診室內咆哮「剛剛把恁爸丟在那邊，現在在說什麼肖話啊，X！」、「下次不要下班啦，X！看啥小，你老爸啦！看啥小…」，有護理師上前好言相勸，反而遭訐譙「恁爸這次如果沒死，一定會找你的！」。
他在保全的要求下，同意自行離開急診室，起身與母親一同離去，但走到急診室門口時，他又以右腳猛踹急診室大門，警衛趨前制止，他數度以手指猛戳其臉頰，「你不要讓我遇到，不然我會讓你好看」等語辱罵及恫嚇警衛。警車到場處理，他才搭乘計程車離開。
檢察官認劉以強暴手段妨害醫事人員執行醫療業務，嚴重破壞醫病關係，打擊第一線醫療從業人員的士氣，且絲毫不尊重其他急診室內亟待診療患者與家屬；同時，犯後毫無悔意，庭訊態度囂張，未見有反省、道歉之意，犯後態度惡劣，建請從重量處8月。
劉辯稱「他們把我丟在旁邊等了半小時，沒有人來看我，當我是乞丐；我只有跟護士說『劉XX你老爸喔』，我就要離開，結果撞到玻璃門，保全就來把我壓在地上；我是有罵保全跟護士，我當時很賭爛，不能罵嗎？」。而事發經過的影像及聲音，全程均經奇美醫院監視器監錄存檔，成為呈堂證據。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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