親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

「當我老婆好不好」 超商癡漢鹹豬手襲美女胸臀

2019-11-16 14:30聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市林姓男子去年在超商內偶遇素不相識的女子，見女子面容姣好，就上前搭訕、邀約吃飯，趁機摸一把女子纖腰、翹臀，還猥褻地說「妳很漂亮，做我老婆好不好」，嚇得女子花容失色，躲到同行母親身旁、走出超商；沒想到，林男不死心追上去，又在騎樓外與女子攀談，再次下手襲胸。高雄地院依違反性騷擾防治法，判林男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，林男去年9月初深夜在超商內搭訕女子，藉口邀約吃飯，卻趁女子沒防備時，在結帳櫃台前觸摸女子手臂、背部、腰部及臀部，還語帶騷擾地說，「妳很漂亮，很喜歡妳，做我老婆好不好」。

遭鹹豬手騷擾的女子驚嚇之餘，躲到同行母親身旁，母女二人隨即離開超商，到超商外騎樓座椅區小歇。然而，林男跟上前去，又與女子談話，還得寸進尺、伸手襲胸。女子不甘頻遭性騷擾，盛怒之下決定報警處理。

警方調閱監視器畫面，林男騷擾行徑罪證確鑿，又有女子指證；但林男警詢時是口否認性騷擾，直到法院審理時才坦承犯行。林男辯稱，當時見女子外貌姣好，一時失慮不周才導致行為失當。

高雄地院審理認為，林男為了逞一己私欲，絲毫不尊重女性身體自主權，犯後還一度矢口否認犯罪，但念在他在法院審理時坦承，也與被害女子達城訴訟上和解，依違反性騷擾防治法，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

高雄市林姓男子在超商內搭訕女子，不僅趁機伸手觸摸女子隱私部位，還出言騷擾「當我老...
高雄市林姓男子在超商內搭訕女子，不僅趁機伸手觸摸女子隱私部位，還出言騷擾「當我老婆好不好」，遭高雄地院依違反性騷擾防治法，判處有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。示意圖／ingimage
分享

超商性騷擾猥褻

相關新聞

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15

自閉症男捷運車廂揚言放炸彈 生氣舒壓判無罪

2019-11-16 12:56

玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止

2019-11-16 12:19

口腔癌竟被當運毒契機 他進口「製氧機」藏4公斤安毒

2019-11-16 14:26

偷學校金牌通緝犯遇警逃跑 路人助警逮人

2019-11-16 14:26

買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪

2019-11-16 13:30

影／陸船違規越界還蛇行竄逃 澎海巡「硬起來」 罰60萬

2019-11-16 13:26

說好分贓110萬竟耍賤告狀 囚禁同夥3天還痛毆到熊貓眼

2019-11-16 12:49

街友露宿愛河邊 員警關懷竟發現是通緝犯

2019-11-16 11:15

嚇死「寶寶」了！彰化警方平日也在139線稽查違規

2019-11-16 11:14

明年元旦南迴公路區間測速 東警：只有單車除外

2019-11-16 11:12

業者向區公所大膽行賄 牛皮紙袋包1萬問：這樣可以嗎？

2019-11-16 11:07

1張酒駕罰單1整年便當錢都飛了 高市反酒駕有創意

2019-11-16 10:42

油罐車卸油要求移車起爭端 遭控傷害加油站主洗冤屈

2019-11-16 10:37

15歲少女月事沒來驚懷孕 男子認下種

2019-11-16 10:36

菜藍族媽媽賭性堅強 腿打石膏躲檳榔攤聚賭

2019-11-16 09:49

金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴

2019-11-16 09:25

嚴懲惡性詐欺 檢：法官有擔當

2019-11-16 00:12

妹詐哥5.4億 10年刑期「判到滿」

2019-11-16 00:08

強冠劣油案／地下油商改認定為共犯 重判20年

2019-11-15 23:42

院檢不同調 魏應充暫緩入監

2019-11-15 23:34

法院罕見「判好判滿」 妹詐兄5億4千萬遭判處最重刑

2019-11-15 22:50

自幼出養成年才手足相認 妹妹竟狠詐哥哥5億4千萬

2019-11-15 22:44

24小時同地點超速2次！男子收2張罰單不服 法官判全要繳

2019-11-15 19:32

魏應充暫緩執行 但台中高分院認案件確定後即可發監

2019-11-15 19:03

基隆地檢署抗告成功 收購靈骨塔涉詐財案兩嫌收押禁見

2019-11-15 18:33

黑心油商捲入強冠劣油案 更二審逆轉認定：是食安共犯

2019-11-15 17:24

處理房客使用熱水紛糾 房東竟一口氣背上3條罪名

2019-11-15 16:02

退警抗議太陽花國賠包圍行政院 台聯告發陳嘉昌涉瀆職

2019-11-15 15:39

貼舊照假稱「被蔡英文們丟的國旗」 法官裁定不罰

2019-11-15 14:57

潤寅詐貸百億案 疑員工協助不實申貸遭約談

2019-11-15 14:47

養的豬便溺被取締 爆料檢舉人是「蕾絲邊」罰1萬

2019-11-15 14:44

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 14:25

頂新混油案 魏應充入監前被通知「暫緩執行」

2019-11-15 14:25

認為父親枉死 貼「還命來」字條、撒冥紙獲不起訴

2019-11-15 14:17

懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月

2019-11-15 13:07

實驗室人員與廠商勾結舞弊 南檢起訴5人

2019-11-15 13:05

「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬

2019-11-15 13:04

一句「錢不夠付嗎？」 男持刀刺超商店員判關5年2月

2019-11-15 12:24
看更多

熱門文章

中興橋2車擦撞翻覆 爆炸起火駕駛慘死

2019-11-16 14:12

少女疑吸笑氣赤裸無傷陳屍旅館 男友也昏迷在一旁

2019-11-16 09:16

影／高速公路疑「半自動」駕駛撞施工車 男子送醫

2019-11-15 16:24

影╱歷經三次轉手！南方澳斷橋懲處名單 往前回溯21年

2019-11-15 16:59

男遭區間車撞死！台鐵東正線解除封鎖共影響4千旅客

2019-11-15 21:42

男子闖台中鐵軌遭正面撞擊亡 疑日籍旅客身分待釐清

2019-11-15 21:11

金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴

2019-11-16 09:25

邱毅武統說 遭前政戰軍官告發涉外患罪

2019-11-15 18:53

男遭台鐵2618次列車撞死 現場尋獲日本護照

2019-11-15 20:58

自幼出養成年才手足相認 妹妹竟狠詐哥哥5億4千萬

2019-11-15 22:44

婦人行李擋道 台鐵列車長好心勸說婦人竟不滿嗆聲

2019-11-15 18:01

失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證

2019-11-16 08:13

法院罕見「判好判滿」 妹詐兄5億4千萬遭判處最重刑

2019-11-15 22:50

菜藍族媽媽賭性堅強 腿打石膏躲檳榔攤聚賭

2019-11-16 09:49

新莊巷弄出現詭異結界？網笑「時空裂縫被找到了」

2019-11-16 14:02

魏應充暫緩執行 但台中高分院認案件確定後即可發監

2019-11-15 19:03

生日到嘉義秘境看日出 路不熟車輛滑落邊坡

2019-11-15 19:30

影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血

2019-11-16 08:08

「高麗菜4顆100」客嫌貴還當場狠摔 菜農哭：務農沒尊嚴？

2019-11-16 10:56

傻眼！男子出遊多納忘記車停哪裡 一個月後找到車

2019-11-15 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top