「當我老婆好不好」 超商癡漢鹹豬手襲美女胸臀

2019-11-16 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市林姓男子去年在超商內偶遇素不相識的女子，見女子面容姣好，就上前搭訕、邀約吃飯，趁機摸一把女子纖腰、翹臀，還猥褻地說「妳很漂亮，做我老婆好不好」，嚇得女子花容失色，躲到同行母親身旁、走出超商；沒想到，林男不死心追上去，又在騎樓外與女子攀談，再次下手襲胸。高雄地院依違反性騷擾防治法，判林男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，林男去年9月初深夜在超商內搭訕女子，藉口邀約吃飯，卻趁女子沒防備時，在結帳櫃台前觸摸女子手臂、背部、腰部及臀部，還語帶騷擾地說，「妳很漂亮，很喜歡妳，做我老婆好不好」。

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遭鹹豬手騷擾的女子驚嚇之餘，躲到同行母親身旁，母女二人隨即離開超商，到超商外騎樓座椅區小歇。然而，林男跟上前去，又與女子談話，還得寸進尺、伸手襲胸。女子不甘頻遭性騷擾，盛怒之下決定報警處理。

警方調閱監視器畫面，林男騷擾行徑罪證確鑿，又有女子指證；但林男警詢時是口否認性騷擾，直到法院審理時才坦承犯行。林男辯稱，當時見女子外貌姣好，一時失慮不周才導致行為失當。