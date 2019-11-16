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12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

鴻海創辦人郭台銘與立法委員參選人李縉穎，於今日上午10時，在新北市土城區延吉街拜票遊行，一名47歲林姓男子與同年妻子，在市場用擴音器，向郭台銘吶喊提名競選金門區立法委員的訴求，現場維安警員見狀，先行規勸林男至意見表達區，林男妨害警方執勤，警方只好先將林男帶回。

據了解，林男聲稱是金門立法委員參選人，且林男時常出沒在郭台銘活動會場，這次活動中疑似思覺失調症，聽不進警員規勸，導致雙方發生拉扯衝突。便衣警察想規勸林男，林男卻不斷大喊，「我是金門立委參選人」，在一旁的妻子也不斷捶打警員並大喊「你不要碰他」，過程中警員並無還手，也迅速將雙方帶離現場。

警方為保障合法申請集會遊行者安全，且林男與妻子不聽警員規勸，警方只好先將雙方帶回派出所，全案以傷害及妨害公務罪嫌送辦。

鴻海創辦人郭台銘與立法委員參選人李縉穎在新北市土城區延吉街拜票遊行，一名47歲林...
鴻海創辦人郭台銘與立法委員參選人李縉穎在新北市土城區延吉街拜票遊行，一名47歲林姓男子與同年妻子，用擴音器向郭台銘吶喊提名競選金門區立法委員的訴求。記者陳弘逸／翻攝
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金門郭台銘2020選舉2020不分區立委

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