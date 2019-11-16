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影／陸船違規越界還蛇行竄逃 澎海巡「硬起來」 罰60萬

2019-11-16 13:26聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

澎湖海巡隊澎湖艦上月在花嶼西北21浬處，發現一艘「無名」大陸籍漁船企圖出蟹籠越界捕魚，還在攔截過程中加速蛇行逃竄，仍遭澎湖艦放小艇夾擊、強勢登檢，果真查獲盤仔魚，雜魚不法漁獲600公斤，及蟹籠300只，違規人船全遭澎湖海巡隊押返隊部調查。經留置42日，海巡隊依兩岸人民關係條例規定，確定祭重罰60萬元。

據了解，該艘無名陸籍漁船上月5日出沒花嶼西北21浬處海域，海巡人員發現該船行跡詭異，多次廣播要求停船，但該船上人員置之不理、加速逃逸，逃逸過程中，還假意作勢跪地求饒，實際上卻蛇行逃竄，花招百出。澎湖艦長見狀，隨即下令布放小艇、實施夾擊戰術。

海巡人員強勢登檢，查獲盤仔魚，雜魚不法漁獲600公斤，及蟹籠300只；另外，因非洲豬瘟疫情依舊嚴峻，海巡人員不敢輕忽，仔細清查船內有無違規豬肉製品，所幸查無豬肉食品及其加工製品。澎湖海巡隊隨後將違規人船押返馬公偵辦。

經海巡人員進一步了解，違規陸籍漁船來自廣東省汕頭南澳地區，船上有張姓船老大及6名船員。經留置42日調查，海巡人員確定依違反兩岸人民關係條例，裁罰違規船新台幣60萬元，並在今中午將違規人船驅逐出境。

據悉，澎湖海巡隊今年至今已裁罰20艘違規越界陸船，裁罰金額總計高達2815萬元，平均一艘裁罰140萬元，裁罰漁船數、金額都較去年高。澎湖海巡隊表示，對於越界不配合陸船，將嚴正執法，透過採取留置、沒入、重罰等手段從重裁處，絕不寬待，決心捍衛海域，也藉此告誡陸籍船隻勿越界捕魚。

大陸籍無名船上月在花嶼西北21浬處海域違規越界捕魚，澎湖海巡隊今依違反兩岸人民關...
大陸籍無名船上月在花嶼西北21浬處海域違規越界捕魚，澎湖海巡隊今依違反兩岸人民關係條例，裁罰60萬元。記者賴郁薇／翻攝
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大陸籍無名船上月在花嶼西北21浬處海域違規越界捕魚，澎湖海巡隊今依違反兩岸人民關...
大陸籍無名船上月在花嶼西北21浬處海域違規越界捕魚，澎湖海巡隊今依違反兩岸人民關係條例，裁罰60萬元。記者賴郁薇／翻攝
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大陸籍無名船上月在花嶼西北21浬處海域違規越界捕魚，澎湖海巡隊今依違反兩岸人民關係條例，裁罰60萬元。記者賴郁薇／翻攝
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海巡澎湖非洲豬瘟

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