自閉症男捷運車廂揚言放炸彈 生氣舒壓判無罪

2019-11-16 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



陳姓男子去年在台北捷運假裝持手機講話，大聲嗆聲「要在捷運文德站安裝炸彈，10點引爆」，導致車廂乘客心生畏懼，遭控恐嚇公眾罪。士林地方法院審理認為，陳男因自閉症影響，難意識到會造成他人恐懼，無恐嚇公眾犯意判處無罪。

陳男去年11月18日晚上7時許，在捷運大安站上車，捷運行駛在劍南路與西湖站間，拿著手機假裝與人談話，大聲的說，「要在捷運文德站安裝炸彈，並在10點引爆」，更嗆聲「要掃描台灣大學」、「美國孫安佐」、「要全國全校師生掃射」、「鄭捷淡水信義線」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳男供稱，因為跟家人起衝突有情緒壓力，假裝跟別人講話，用以慢慢紓解情緒，一開始有講其他的，後來激動時才會提到孫安佐、鄭捷、炸彈等言論。當時低頭或看窗外講，沒有注意到乘客反應。

車上乘客指出，陳是對著手機講「要對全國全校師生掃射」，感覺在講這句話前，已經有小聲的講了一些話。其餘乘客證稱，陳在車廂內突然很大聲說要掃射台大師生，因沒有很仔細聽，認為應該是一時情緒，聽完的感受還好。

法官認為，陳假裝與他人講電話，屬於自言自語，起初聲量較小，在講電話過程中突然大聲說話，是因情緒激動音量轉大，試圖透過假裝講電話掩飾，難認有故意惡害通知眾人。