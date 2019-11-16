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自閉症男捷運車廂揚言放炸彈 生氣舒壓判無罪

2019-11-16 12:56聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子去年在台北捷運假裝持手機講話，大聲嗆聲「要在捷運文德站安裝炸彈，10點引爆」，導致車廂乘客心生畏懼，遭控恐嚇公眾罪。士林地方法院審理認為，陳男因自閉症影響，難意識到會造成他人恐懼，無恐嚇公眾犯意判處無罪。

陳男去年11月18日晚上7時許，在捷運大安站上車，捷運行駛在劍南路與西湖站間，拿著手機假裝與人談話，大聲的說，「要在捷運文德站安裝炸彈，並在10點引爆」，更嗆聲「要掃描台灣大學」、「美國孫安佐」、「要全國全校師生掃射」、「鄭捷淡水信義線」。

陳男供稱，因為跟家人起衝突有情緒壓力，假裝跟別人講話，用以慢慢紓解情緒，一開始有講其他的，後來激動時才會提到孫安佐、鄭捷、炸彈等言論。當時低頭或看窗外講，沒有注意到乘客反應。

車上乘客指出，陳是對著手機講「要對全國全校師生掃射」，感覺在講這句話前，已經有小聲的講了一些話。其餘乘客證稱，陳在車廂內突然很大聲說要掃射台大師生，因沒有很仔細聽，認為應該是一時情緒，聽完的感受還好。

法官認為，陳假裝與他人講電話，屬於自言自語，起初聲量較小，在講電話過程中突然大聲說話，是因情緒激動音量轉大，試圖透過假裝講電話掩飾，難認有故意惡害通知眾人。

法官認為，陳患思覺失調症及自閉症，較易有社交焦慮和生氣反應，且生氣情緒調節，與自我控制困難，本案經精神鑑定，陳因自閉症人際功能缺損、情感控制、內在道德判斷力等限制影響，難意識可能造成他人恐懼或困擾，陳男並無要使公眾心生畏懼，沒有恐嚇公眾犯意，判處無罪。全案可上訴。

陳男在捷運上揚言放炸彈，法院判無罪。圖／本報資料照片
陳男在捷運上揚言放炸彈，法院判無罪。圖／本報資料照片
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捷運自閉炸彈

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