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嚇死「寶寶」了！彰化警方平日也在139線稽查違規

2019-11-16 11:14聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣八卦山縣道139線大彰路的違規與交通事故居高不下，彰化警方除祭出攔查及測速等強勢取締作為外，平日也會機動出擊，並在各路檢點還設置大型警察寶寶布幕及紅布條標語，呈現10月份139縣道取締274件、裁罰達32萬元執法成果，藉由軟硬兼施，達到嚇阻效果。

位在八卦山稜線的139線，沿途景觀優美，每逢假是總是大批單車、重機及超跑絡繹於途，沿途還有追拍族獵取畫面，駕駛人爭相耍帥、耍酷，常有超速、壓車的違規行為，因此警方常在假日部署重兵攔查，但警方發現，有的駕駛人則刻意避開假日，去享受「法律假期」。

彰化警方強調，交通執法全年無休、法律無假期，為免部分心存僥倖的違規人誤認為139縣道執法僅限於假日。彰化分局在11月11日特別規畫139縣道大執法專案勤務，共取締無照駕駛5件、超速5件，以及函請監理站召回驗車3件，藉以宣誓警方強力執法及維護139縣道交通安全的決心。

彰化警分局除了彈性規畫勤務外，也結合宣導元素及輔具協助，在攔檢點設置大型警察寶寶布幕及紅布條標語，呈現10月份139縣道取締274件、裁罰達32萬元執法成果，除了宣示警方執法決心外，還多了一點的「溫馨的小叮嚀」。

警方表示，警方去年10月起，在139線21k處設置固定桿測速器，儘管很多識途老馬都知道減速慢行，但很多外來客仍然使勁猛踩油門，至今滿一年，累計取締件數超過6千件，在聯合稽查更配合監理站、環保局攔查，主要以無照駕駛與車體改裝為主。

縣警局交通隊組長汪振豪表示，139線的速限是50公里，超過60公里就會告發，而機車違規超速是1200元起跳、汽車是1600元，但以這兩天主要告發的違規項目比較，汽機車無照駕駛罰6千到1萬兩千，變更或改裝車體要處以2400元以上9600元以下罰鍰，並責令其檢驗，如果所有人在一年內違反規定二次以上者，並吊扣牌照3個月；3年內經吊扣牌照二次，再違反前項規定者，吊銷牌照。

汪振豪說，汽機車主為了耍酷、耍帥，往往擅自變更及改裝車體，有的是不知嚴重性 ，有的則是圖求僥倖，一旦被查獲，除了處罰是2400元起跳外，更麻煩的是車輛必須回到監理站檢驗，屆時所有變更、改裝都必須拆除，回復原狀，不僅麻煩，還要再花大筆錢，很划不來，這也是汽機車車主最怕的處分，卻也最能達到嚇阻效果。

彰化縣八卦山縣道139線大彰路的違規與交通事故居高不下，彰化警方除祭出攔查及測速...
彰化縣八卦山縣道139線大彰路的違規與交通事故居高不下，彰化警方除祭出攔查及測速等強勢取締作為外，還在各路檢點還設置大型警察寶寶布幕及紅布條標語宣導。照片／彰化警分局提供
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彰化縣八卦山縣道139線大彰路的違規與交通事故居高不下，彰化警方除祭出攔查及測速...
彰化縣八卦山縣道139線大彰路的違規與交通事故居高不下，彰化警方除祭出攔查及測速等強勢取締作為外，還在各路檢點還設置大型警察寶寶布幕及紅布條標語宣導。照片／彰化警分局提供
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彰化縣八卦山縣道139線大彰路的違規與交通事故居高不下，彰化警方除祭出攔查及測速等強勢取締作為外，還在各路檢點還設置大型警察寶寶布幕及紅布條標語宣導。照片／彰化警分局提供
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彰化縣八卦山縣道139線大彰路的違規與交通事故居高不下，彰化警方除祭出攔查及測速等強勢取締作為外，還在各路檢點還設置大型警察寶寶布幕及紅布條標語宣導。照片／彰化警分局提供
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監理站警察車主

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