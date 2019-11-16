南監補校開多媒體製作實務課 助收容人順利就業
2019-11-16 10:45
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南監獄鑑於網路與各式影音平台影響民眾生活，為協助受刑人回歸社會，決定培養收容人多媒體影音實務能力，期待未來能順利適應社會產業變化，找到工作，開辦「多媒體製作實務研習班」課程，下周起上課，30名收容人參加。南監感謝台南夢時代扶輪社贊助聘請師資開辦研習班。
研習班由崑大師資指導，實作課程中將以每4至5名學員組成團隊，各隊從提案、創作劇本、撰寫分鏡表、拍攝與後製剪輯，配樂音效、角色化妝與作品產出等一連貫課程，預計明年6月結業時，展現並分享學習成果。
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參訓的包姓收容人表示，當初就讀補校高中部時自學威力導演軟體，常至圖書館找書按表操課，再透過電腦課詢問老師，期間還學會影像編輯軟體，協助微廣告影片的剪輯與後製工作，很高興努力獲得肯定，希望本次參訓可以再次精進。
張姓收容人表示，曾在工藝班學習漆藝，這次報名是希望習得製作影音的技巧與能力，出監後除專職從事漆藝創作外，更期盼將作品之美透過多媒體的製作，讓外界更加了解漆藝之美。
典獄長郭鴻文表示，美國有企業家在監獄開辦相關課程，收容人學會後出獄都能找到工作，決定效法，但跳脫以往Office軟體教學思維，與台南夢時代扶輪社合作，在樹德補校高中部開課。
南監昨天舉辦開業典禮，邀請國際扶輪3470地區執行長李榮進、台南夢時代扶輪社社長湯明錦、崑山科大公關廣告系何性東等蒞臨觀禮。
南監今年向矯正署申請補助300多萬元，購置全新電腦設備30台，商請扶輪社贊助經費，遴聘崑山科大專業師資開課，提供「威力導演軟體操作」、「劇組拍攝實務」、「影視行銷提案企劃」等學習課程。
南監還將課程以多元選修方式，融入108學年高中部課程計畫，落實新課綱素養精神，並提升收容人相關多媒體運用技巧。
南監參加108年矯正署收容人微廣告比賽，作品「幸運草進行曲」，自全國矯正機關59支參賽影片脫穎而出，獲得「優勝」，協助拍攝過程中，收容人對多媒體製作產生濃厚興趣，有多人報名參加此次課程。
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