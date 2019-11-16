1張酒駕罰單1整年便當錢都飛了 高市反酒駕有創意

2019-11-16 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



1家全省連鎖的便當店最近在便當盒上，都出現「高雄市政府警察局交通大隊」的名稱，便當盒上印製令人驚駭的文字，「收到一張『酒駕』罰單，一整年便當錢都飛了」，提醒購買便當的顧客，別拿一整年的便當錢來賭1次的酒駕，讓不少顧客看得窩心。

這是高雄市警局交通大隊與業者合作，在60萬個便當盒，印製鈔票長翅膀的圖樣，宣導酒後不開車的方式，全省都看得見。這項宣導方法，讓天天買便當的顧客盤算一下，說「還真的不能拿整年的便當錢開玩笑」。

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員警說，最便宜的1個豬排或雞排便當50元，就算一整年天天中午都吃便當，只花1萬8250元，吃最貴的便當1個100元，每天中餐都買便當吃，也只要3萬6500元，可是，被取締酒駕，機車最少1萬5000元，汽車也至少3萬元，5年內第2次酒駕還要累進加罰，「真的別和荷包過不去」。

高雄市警交通大隊表示，7月1日處罰酒駕新制實施，酒駕有加重處罰規定，機車酒駕維持現今1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰已提高為3萬元至12萬元；若5年內第二次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元，業者在便當盒上印製標語，正可以讓買便當的民眾加深酒駕處罰的印象。