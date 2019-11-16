金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴

2019-11-16 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



發生在今年中秋節連假的一起金門酒店鬥毆案，一名蔡姓男子當晚酒醉後，疑似因敬酒問題與隔壁包廂內的人起衝突，蔡男隨即打電話叫多名友人前來助陣，引發兩間包廂約10幾人打群架，釀2人重傷2人輕傷，警方獲報後立即逮捕涉案6人，其中蔡姓男子等4人遭羈押禁見，金門地檢署昨將蔡姓男子等6人以殺人未遂等罪，偵結起訴，移審後法院裁定續押。

金門地檢署表示， 發生在今年9月15日凌晨的金寧鄉某酒店喋血暴力事件，蔡姓男子因敬酒問題與另一包廂的陳姓男子、辛姓男子等人發生衝突，沒想到蔡姓男子後來叫回先前與他在包廂同歡先離場的5名男子回來尋仇，蔡男等人竟分持球棒、鋁管等物追打陳男等人，並朝其等頭、胸等致命部位直接攻擊，待陳男、辛男2人不支倒地昏迷不醒之際，仍持續攻擊，另一被告蔡姓男子更騎乘重型機車2次衝撞輾壓過倒地的辛男，而被告黃男則以滾燙的烤肉架猛砸陳男頭部，手段兇殘。

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雖是兩派人馬鬥毆，但其中陳男與辛男的傷勢最為嚴重，兩人都在鬼門關前走一遭，甚至外傳其中一人腦死，好在經過搶救，陳、辛兩人都撿回一條命，檢警認為，兩方並沒有深仇大恨，蔡姓男子等人只是因為敬酒引發口角，竟然如此兇殘的將人打成這幅模樣，應該從重量刑。

金門地檢署檢察官訊後，認為被告蔡姓男子等人涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡之虞，而向法院聲請羈押，雖然法院最初僅就被告兩名蔡姓男子部分裁准，但經檢察官抗告，福建高等法院金門分院撤銷發回後，將其中4人全部更裁羈押禁見，檢察官並持續擴大蒐證，於昨日將蔡姓男子等6人涉犯殺人未遂等罪，偵結起訴，移審後法院亦接押。

金門地檢署檢察長洪家原對此案也相當重視，除請檢察官適時提起抗告，促法院之重裁羈押外，並指示司法警察對轄內各易滋事之處所，務必強化各項治安作為。