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法院罕見「判好判滿」 妹詐兄5億4千萬遭判處最重刑

2019-11-15 22:50聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園廖姓女子狠詐徐姓哥哥5億4395萬元，被依詐欺偽造文書2罪各判處最高刑度5年，合併9年，該判決一出有檢查官直呼「法官有擔當」，律師也認為判決符合社會期待，在法定範圍內給予被告最大懲處，肯定法院正義感，但仍憂心詐騙所得巨大，仍和犯罪成本顯不相當。

依法普通詐欺罪、偽造私文書罪，法定刑均為五年以下有期徒刑，實務上鮮少有「判到滿」的狀況，普遍初犯、獲和解或行為輕微者，刑度以6月以下有期徒刑、拘役較常見，本件桃園地院以廖女詐欺金額高達5億多元，犯罪所生危害巨大，罕見將2罪都判到最高刑度。

律師郝中興指出，法官依刑法57條，認定犯罪所生危害重大就會從重量行，不過目前實務上法官量刑大多從最低刑度起跳，但他認為應從中間刑朝上或往下審酌，例如法定刑3年以上5年以下，量刑時考量被告所生危害、犯後態度等，從4年上加或下減。

郝中興認為，法院做出這樣的判決確實符合社會對司法的期待，在他過去擔任檢察官近20年經驗中，也未曾看過普通詐欺罪判到滿的案例，可見院方把被告犯罪情節、惡性等反應到刑度上，相對而言，本案若是有取得被害人原諒、達成和解並賠償等，或許結果會180度轉變判處緩刑。

律師鍾信一表示，普通詐欺、偽造文書判到滿的案例相當罕見，肯定法官具有正義感，也考量詐騙金額高，在法定範圍內給予被告最大懲處；不過該判例是否能發揮嚇阻效果，鍾則持保留態度，他認為，本案廖女詐騙金額高達5億，相較2罪合併9年，其犯罪成本仍顯不相當。

鍾也說，以詐騙集團來說，其短期內可獲取的利益龐大，檢警抓不甚抓，可見法定刑度與犯罪成本相較仍有很大落差，另類似的銀行法吸金案件，雖刑度較高，但被告犯罪所得時常隱匿於國外帳戶，在追討的執行面上讓犯罪者感覺到痛才是重點。

桃園地院審酌，廖女詐騙哥哥徐男5億4395萬元鉅額，依詐欺、偽造文書各判處最高刑...
桃園地院審酌，廖女詐騙哥哥徐男5億4395萬元鉅額，依詐欺、偽造文書各判處最高刑度5年、5年，應執行9年。記者曾健祐／攝影
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詐欺詐騙集團偽造文書

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