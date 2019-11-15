自幼出養成年才手足相認 妹妹竟狠詐哥哥5億4千萬

2019-11-15 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園廖姓女子僅國小畢業，因自幼出養成年才和同胞的徐姓哥哥相認，她竟利用對方基於失而復得親情的信任，假借投資菜市場攤商生意一共狠詐徐高達5億4000多萬元，還偽造租賃契約取信他；桃園地院以廖女詐騙鉅額，罕見依普通詐欺、偽造文書各判處最高刑度5年，應執行9年，可上訴。

檢警調查，廖女（54歲）2012年8月起陸續約徐投資桃園、新北、新竹、宜蘭及苗栗等地的菜市場攤位，廖拿到徐的投資款承租攤位再轉租給攤商，藉此獲取中間利潤，另開支票將獲利給徐。

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但廖明知2014年1月1日起已無攤位可投資，仍向徐佯稱每攤投資80萬，每年就有近30萬獲利，徐不疑有他陸續用自己及兒子名義匯錢，直到2016年12月10日已交付廖高達5億4395萬多元，廖再持偽造的租賃契約取信於他，直到徐發現廖給他的租金支票無法兌現，這才驚覺受害。

廖女在偵查、審理階段均坦承不諱；法官認為，廖不思正途獲取所需，詐騙徐男財物欠缺尊重他人財產觀念，而且犯罪所得高達5億4395多萬元，得手後為了掩飾犯行還接連偽造房屋租賃契約，造成危害損害實屬巨大，衡量她始終坦承犯行，但達成和解卻未履行。

廖女辯護人主張，廖僅國小畢業，智識水準不高，詐騙是因為以債養債，請求院方依刑法59條減刑，但法院認為，59條規定中是要以犯罪情狀可憫恕，認為就算宣告法定最低刑猶嫌過重，這樣才適用。