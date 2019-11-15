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24小時同地點超速2次！男子收2張罰單不服 法官判全要繳

2019-11-15 19:32聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子接連兩天騎機車在基隆市明德二路五堵橋頭超速，在繳納收到的第1張1400元罰單不久，又收到1200元罰單。張男認為，超速有錯，但24小時內同一地點相同違規行為不需處罰2次，訴請撤銷處分。法官認為，兩次超速屬不同行為，並無重複處罰，駁回告訴。

判決指出，張男今年5月22日晚上騎機車沿明德二路往基隆市區行駛，經過五堵橋頭時被測速儀器拍下時速65公里，超速15公里。基隆市警察局逕行舉發，張男收到罰單禦提出申訴，監理單位查出違規屬實，裁罰1200元，張不服提起行政訴訟。

張男主張，先前他已收到5月21日騎經同一地點超速23公里的罰單，繳納1400元結案，結果又收到5月22日超速罰單，同一地點同一原因受罰2次實難信服，有執法過當疑慮。道路交通管理處罰條例應在諭知用路人尊重其他駕駛人、用路人的路權，而非以處罰為目的，訴請原處分撤銷。

公路總局台北市區監理所答辯，公路總局在明德二路五堵橋頭設置雷達測速儀器，並於拍照違規地點前288公尺設有速限，以及提醒用路人注意前方有照相設施標誌，採證照片顯示張兩次違規各超速15及23公里，舉發並無違誤。

法官指雷達測速儀品所測得資料，且儀器合格，認定張男5月22日違規超速，並與另案違規屬不同行為，依規定應予分別舉發及裁處，並無重複處罰疑義。舉發機關及監理單位並無違誤，駁回告訴。全案可上訴。

張姓男子接連兩天騎機車在在同一地點超速，先後收到2張罰單，主張同一違規行為不需處...
張姓男子接連兩天騎機車在在同一地點超速，先後收到2張罰單，主張同一違規行為不需處罰2次，訴請撤銷處分。基隆地院以兩次超速屬不同行為，並無重複處罰，駁回告訴。記者邱瑞杰／攝影
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罰單基隆警察

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