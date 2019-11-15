魏應充暫緩執行 但台中高分院認案件確定後即可發監

相關新聞
基隆地檢署抗告成功 收購靈骨塔涉詐財案兩嫌收押禁見2019-11-15 18:33
黑心油商捲入強冠劣油案 更二審逆轉認定：是食安共犯2019-11-15 17:24
24小時同地點超速2次！男子收2張罰單不服 法官判全要繳2019-11-15 19:32
處理房客使用熱水紛糾 房東竟一口氣背上3條罪名2019-11-15 16:02
退警抗議太陽花國賠包圍行政院 台聯告發陳嘉昌涉瀆職2019-11-15 15:39
貼舊照假稱「被蔡英文們丟的國旗」 法官裁定不罰2019-11-15 14:57
潤寅詐貸百億案 疑員工協助不實申貸遭約談2019-11-15 14:47
養的豬便溺被取締 爆料檢舉人是「蕾絲邊」罰1萬2019-11-15 14:44
涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保2019-11-15 14:25
頂新混油案 魏應充入監前被通知「暫緩執行」2019-11-15 14:25
認為父親枉死 貼「還命來」字條、撒冥紙獲不起訴2019-11-15 14:17
懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月2019-11-15 13:07
實驗室人員與廠商勾結舞弊 南檢起訴5人2019-11-15 13:05
「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬2019-11-15 13:04
一句「錢不夠付嗎？」 男持刀刺超商店員判關5年2月2019-11-15 12:24
魏應充暫緩執行 彰檢：尚未收到高分院合併定刑裁定2019-11-15 11:19
挪用中影資金 前副董莊婉均更審二審仍有罪2019-11-15 11:17
影／魏應充報到入監 味全龍相挺2019-11-15 10:27
魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行2019-11-15 10:15
涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保2019-11-15 09:45
賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年2019-11-15 09:42
前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦2019-11-15 00:57
新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？2019-11-14 23:57
臉書涉操縱股價獲利七千萬 房市名人李杰遭訴2019-11-14 23:53
成衣商轉行 半年詐長輩1500萬元2019-11-14 23:50
涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談2019-11-14 23:49
分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失2019-11-14 23:49
網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡2019-11-14 21:54
青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告2019-11-14 20:42
監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案2019-11-14 19:18
南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷2019-11-14 18:36
「小禮物」爆炸！鼓山包裹炸彈後續 炸彈客分工曝光2019-11-14 18:22
監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔2019-11-14 16:47
最高院法官疑遭霸凌 監察院：分案確實不公2019-11-14 16:38
辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審2019-11-14 15:58
鼓山包裹炸彈險害命！情侶炸彈客遭判9年半、8年刑2019-11-14 15:50
離職員工挾怨報復 扯「托嬰中心園長打小孩」判賠5萬2019-11-14 15:49
PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞2019-11-14 15:11
中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索2019-11-14 14:43
熱門文章
青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告2019-11-14 20:42
前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦2019-11-15 00:57
嫌犯都開跑車 桃警添購BMW2019-11-14 23:03
網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡2019-11-14 21:54
影╱歷經三次轉手！南方澳斷橋懲處名單 往前回溯21年2019-11-15 16:59
魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行2019-11-15 10:15
「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬2019-11-15 13:04
聖結石叫外送掏1萬塊小費 外送員嚇傻收下「很感謝」2019-11-15 11:06
影／高速公路疑「半自動」駕駛撞施工車 男子送醫2019-11-15 16:24
樓下施工竟要求樓上不要洗澡 網友：哪條法律規定的？2019-11-15 15:39
找不到人幫忙 外送員棄單看顧迷途失智嬤：社會真冷血2019-11-15 09:34
「情慾女作家」控他伸舌頭強吻 班鐵翔不爽求償300萬元2019-11-15 12:13
父大陸旅遊買和闐玉「外層」 價錢讓家人聽了很傻眼2019-11-15 13:06
家中曾遭竊 全面裝鐵窗...遇劫女童 第一名獎狀還沒領2019-11-14 23:46
男子駕進口車二高自撞工程車 聲稱當時「半自動」駕駛2019-11-15 14:15
六輕又起火了？3天前才火警的廠房今再冒出火光2019-11-15 13:10
影／萬里維納斯海岸整排大型重機紅線拍美照 民眾：好危險2019-11-14 20:34
涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保2019-11-15 09:45
小石虎重傷躺河床旁送醫不治 苗縣今年第22隻石虎路殺2019-11-15 09:46
賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年2019-11-15 09:42
影／300坪假菇寮 山老鼠暗房栽培每斤13000元牛樟芝2019-11-15 13:31
貼舊照假稱「被蔡英文們丟的國旗」 法官裁定不罰2019-11-15 14:57
婦人行李擋道 台鐵列車長好心勸說婦人竟不滿嗆聲2019-11-15 18:01
玷辱小外甥女還上訴求緩刑 二審以量刑夠寬容駁回2019-11-15 08:12
傻眼！男子出遊多納忘記車停哪裡 一個月後找到車2019-11-15 16:50
新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？2019-11-14 23:57
分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失2019-11-14 23:49
涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談2019-11-14 23:49
懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月2019-11-15 13:07
鐵窗斷生路 透天厝惡火奪4命2019-11-15 00:59
轎車疑闖平交道遭阿里山林鐵列車撞上 交通中斷近3小時2019-11-15 12:57
魏應充暫緩執行 彰檢：尚未收到高分院合併定刑裁定2019-11-15 11:19
敢逃打斷腿！ 檢警破獲應召站救出越南妹2019-11-15 15:27
退警抗議太陽花國賠包圍行政院 台聯告發陳嘉昌涉瀆職2019-11-15 15:39
實驗室人員與廠商勾結舞弊 南檢起訴5人2019-11-15 13:05
處理房客使用熱水紛糾 房東竟一口氣背上3條罪名2019-11-15 16:02
公園暗夜傳槍聲 1人疑債務糾紛遭毆受傷2019-11-15 08:28
UBER EATS送餐員撞傷女騎士 業務過失傷害判刑2月2019-11-15 08:16
臉書涉操縱股價獲利七千萬 房市名人李杰遭訴2019-11-14 23:53
邱毅武統說 遭前政戰軍官告發涉外患罪2019-11-15 18:53
留言