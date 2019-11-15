基隆地檢署抗告成功 收購靈骨塔涉詐財案兩嫌收押禁見

2019-11-15 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆地檢署偵辦許姓男子為首集團涉嫌以收購靈骨塔位為名目，詐財超過1億元，上月底聲押3嫌，法官裁定無保請回。檢方不服並補強事證抗告，基隆地方法院今天下午召開羈押庭，法官以涉嫌重大，且有共犯在逃串證之虞，裁定羈押兩嫌，另1人3萬元交保。

檢警調查，具幫派背景的許男先以人頭虛設公司，利用早年有投資靈骨塔位的被害人，急欲脫售變現的心態，向他們誆稱欲大量收購靈骨塔位，誘騙對方上鈎。

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許嫌等人先以高估塔位價值方式，要對方先支付40%稅金，如抱怨稅金太高時，再指可透過託管或信託方式交易節稅，誘騙被害人支付6%手續費。被害人若說資金不足，會安排對方辦理抵押借款。

透過各種手法向被害人拿錢，一旦款項到手，出面與被害人接洽的業務人員即失聯，累計有50多名人被坑，損失超過1億元。

檢警10月29日前往許男等涉案人員辦公處所及所住家執行搜索，拘提16人到案，並查扣名車、名牌包、名表及現金702萬多元等證物。

檢方偵訊後，認定許男等人涉及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺罪嫌，10月30日聲押許男和主要幹部陳男、吳男。3嫌在羈押庭堅稱商業糾紛，非詐騙，法官讓3人無保請回。檢方陸續完成10多名被害人筆錄，並補提相關事證提抗告，高院發回重裁。