名模「瑞莎」反賄活動亮相 她有2020總統投票權
2019-11-15 17:56
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
法務部「反賄列車」今天在台北靠站，台北地檢署結合移民署、台鐵在台北車站舉辦反賄選記者會，活動邀請鳥克蘭名模瑞莎共襄盛舉；法務部常務次長張斗輝說，檢警調廉會全力查賄制暴，民眾如果檢舉賄選，最高可獲1500萬元獎金。
張斗輝說，本屆選舉應打擊假消息、防止境外勢力介入，並杜絕地下賭盤；他說，政府資源有限，但民間力量無窮，如果善用手機的蒐證便利性，將使社會有乾淨的選風。
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名模瑞莎來台發展長達10年，前年放棄烏克蘭籍歸化中華民國籍，今年拿到身分證，並擁有投票權。內政部次長邱昌嶽表示，台灣的新住民有55萬人，有投票權的多達22萬人，還有8000人是首投族，希望新住民多了解台灣的選舉制度，絕不能賣選票。
台北地檢署檢察長邢泰釗說，查賄成果就是最好的宣導，邢指出，台北地檢署去年查賄成果輝煌，聲請羈押9人獲准，諭知交保的有67人，檢察官並查扣買票現金232萬元，共有302人涉賄被起訴，有8人當選無效。
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