親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

靠韓粉衝票？謝龍介不分區立委排序成吳敦義保護棒次

名模「瑞莎」反賄活動亮相 她有2020總統投票權

2019-11-15 17:56聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

法務部「反賄列車」今天在台北靠站，台北地檢署結合移民署、台鐵在台北車站舉辦反賄選記者會，活動邀請鳥克蘭名模瑞莎共襄盛舉；法務部常務次長張斗輝說，檢警調廉會全力查賄制暴，民眾如果檢舉賄選，最高可獲1500萬元獎金。

張斗輝說，本屆選舉應打擊假消息、防止境外勢力介入，並杜絕地下賭盤；他說，政府資源有限，但民間力量無窮，如果善用手機的蒐證便利性，將使社會有乾淨的選風。

名模瑞莎來台發展長達10年，前年放棄烏克蘭籍歸化中華民國籍，今年拿到身分證，並擁有投票權。內政部次長邱昌嶽表示，台灣的新住民有55萬人，有投票權的多達22萬人，還有8000人是首投族，希望新住民多了解台灣的選舉制度，絕不能賣選票。

台北地檢署檢察長邢泰釗說，查賄成果就是最好的宣導，邢指出，台北地檢署去年查賄成果輝煌，聲請羈押9人獲准，諭知交保的有67人，檢察官並查扣買票現金232萬元，共有302人涉賄被起訴，有8人當選無效。

瑞莎(中)今天參加台北地檢署舉辦的反賄活動。圖/台北地檢署提供
瑞莎(中)今天參加台北地檢署舉辦的反賄活動。圖/台北地檢署提供
分享

賄選投票

相關新聞

處理房客使用熱水紛糾 房東竟一口氣背上3條罪名

2019-11-15 16:02

退警抗議太陽花國賠包圍行政院 台聯告發陳嘉昌涉瀆職

2019-11-15 15:39

貼舊照假稱「被蔡英文們丟的國旗」 法官裁定不罰

2019-11-15 14:57

潤寅詐貸百億案 疑員工協助不實申貸遭約談

2019-11-15 14:47

養的豬便溺被取締 爆料檢舉人是「蕾絲邊」罰1萬

2019-11-15 14:44

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 14:25

頂新混油案 魏應充入監前被通知「暫緩執行」

2019-11-15 14:25

認為父親枉死 貼「還命來」字條、撒冥紙獲不起訴

2019-11-15 14:17

懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月

2019-11-15 13:07

實驗室人員與廠商勾結舞弊 南檢起訴5人

2019-11-15 13:05

「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬

2019-11-15 13:04

一句「錢不夠付嗎？」 男持刀刺超商店員判關5年2月

2019-11-15 12:24

魏應充暫緩執行 彰檢：尚未收到高分院合併定刑裁定

2019-11-15 11:19

挪用中影資金 前副董莊婉均更審二審仍有罪

2019-11-15 11:17

影／魏應充報到入監 味全龍相挺

2019-11-15 10:27

魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行

2019-11-15 10:15

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 09:45

賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年

2019-11-15 09:42

前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57

新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？

2019-11-14 23:57

臉書涉操縱股價獲利七千萬 房市名人李杰遭訴

2019-11-14 23:53

成衣商轉行 半年詐長輩1500萬元

2019-11-14 23:50

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談

2019-11-14 23:49

分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失

2019-11-14 23:49

網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡

2019-11-14 21:54

青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

「小禮物」爆炸！鼓山包裹炸彈後續 炸彈客分工曝光

2019-11-14 18:22

監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47

最高院法官疑遭霸凌 監察院：分案確實不公

2019-11-14 16:38

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

鼓山包裹炸彈險害命！情侶炸彈客遭判9年半、8年刑

2019-11-14 15:50

離職員工挾怨報復 扯「托嬰中心園長打小孩」判賠5萬

2019-11-14 15:49

PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11

插座短路延燒7戶判4月 鄰居索賠

2019-11-14 14:43

中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索

2019-11-14 14:43

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21

男嬰洗澡遭保母燙傷 父悲痛：不能接受輕判9月一定上訴

2019-11-14 12:41
看更多

熱門文章

青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42

前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57

網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡

2019-11-14 21:54

魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行

2019-11-15 10:15

「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬

2019-11-15 13:04

聖結石叫外送掏1萬塊小費 外送員嚇傻收下「很感謝」

2019-11-15 11:06

樓下施工竟要求樓上不要洗澡 網友：哪條法律規定的？

2019-11-15 15:39

找不到人幫忙 外送員棄單看顧迷途失智嬤：社會真冷血

2019-11-15 09:34

嫌犯都開跑車 桃警添購BMW

2019-11-14 23:03

「情慾女作家」控他伸舌頭強吻 班鐵翔不爽求償300萬元

2019-11-15 12:13

衛生棉不能被看到？網友熱議：我也被罵過

2019-11-14 18:27

影╱歷經三次轉手！南方澳斷橋懲處名單 往前回溯21年

2019-11-15 16:59

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

父大陸旅遊買和闐玉「外層」 價錢讓家人聽了很傻眼

2019-11-15 13:06

影／高速公路疑「半自動」駕駛撞施工車 男子送醫

2019-11-15 16:24

家中曾遭竊 全面裝鐵窗...遇劫女童 第一名獎狀還沒領

2019-11-14 23:46

影／萬里維納斯海岸整排大型重機紅線拍美照 民眾：好危險

2019-11-14 20:34

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 09:45

小石虎重傷躺河床旁送醫不治 苗縣今年第22隻石虎路殺

2019-11-15 09:46

六輕又起火了？3天前才火警的廠房今再冒出火光

2019-11-15 13:10

賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年

2019-11-15 09:42

男子駕進口車二高自撞工程車 聲稱當時「半自動」駕駛

2019-11-15 14:15

影／300坪假菇寮 山老鼠暗房栽培每斤13000元牛樟芝

2019-11-15 13:31

貼舊照假稱「被蔡英文們丟的國旗」 法官裁定不罰

2019-11-15 14:57

玷辱小外甥女還上訴求緩刑 二審以量刑夠寬容駁回

2019-11-15 08:12

新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？

2019-11-14 23:57

分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失

2019-11-14 23:49

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談

2019-11-14 23:49

懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月

2019-11-15 13:07

鐵窗斷生路 透天厝惡火奪4命

2019-11-15 00:59

魏應充暫緩執行 彰檢：尚未收到高分院合併定刑裁定

2019-11-15 11:19

轎車疑闖平交道遭阿里山林鐵列車撞上 交通中斷近3小時

2019-11-15 12:57

傻眼！男子出遊多納忘記車停哪裡 一個月後找到車

2019-11-15 16:50

敢逃打斷腿！ 檢警破獲應召站救出越南妹

2019-11-15 15:27

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18

實驗室人員與廠商勾結舞弊 南檢起訴5人

2019-11-15 13:05

處理房客使用熱水紛糾 房東竟一口氣背上3條罪名

2019-11-15 16:02

退警抗議太陽花國賠包圍行政院 台聯告發陳嘉昌涉瀆職

2019-11-15 15:39

UBER EATS送餐員撞傷女騎士 業務過失傷害判刑2月

2019-11-15 08:16

臉書涉操縱股價獲利七千萬 房市名人李杰遭訴

2019-11-14 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top