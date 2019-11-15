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黑心油商捲入強冠劣油案 更二審逆轉認定：是食安共犯

2019-11-15 17:24聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

黑心油風波5年前惹得消費者人心惶惶，地下油商郭盈志（原名為郭烈成）涉嫌購買劣質飼料油、豬油，再販售劣質豬油給強冠公司，一審遭屏東地院依違反食安法判刑12年，二審加重為23年6月，高雄高分院去年更一審改判19年4月，最高法院仍認為原判決認定「幫助犯」角色有違誤，發回更審。高雄高分院更二審依食安法等判郭20年刑，可上訴。

高雄高分院更二審宣判，依共同犯食安法6罪分別判處有期徒刑2年2月、2年2月、2年3月、2年4月、2年7月、2年10月；幫助犯加重詐欺取財罪部分有2罪，分別判處2年11月、2年9；共計有期徒刑20年，犯罪所得650萬5980元沒收。但由於郭有另起槍砲彈藥案件判有期徒刑3年6月確定，將合併應執行刑期。

更二審認為，郭盈志有購入非法原料油，並貯存在油槽，調配比例後運送攙偽、假冒食品，行為已屬於違反食品安全衛生管理法正犯，原審卻只認定是幫助犯，應有誤會。

郭盈志案歷經一審、二審、更一審，院方都認定他是「幫助犯」，但最高法院今年5月指出，郭明知強冠公司購買劣質油是要製造食用油販售，仍多次提供劣質油品原料，原判決單以郭未參與製造行為，就認定他只是製造假冒食品的「幫助犯」，有所違誤，發回更審。

更二審合議庭審理後，逆轉認定郭盈志是食安法犯罪「共犯」，並非過去所認定的「幫助犯」角色。

合議庭認為，郭盈志擅自經營地下油行，油行設備簡陋、環境髒亂，從四處收集飼料用油、豬皮革油貯存，品質低劣，絕對不可供人食用；在明知強冠公司有意製造食用豬油前提下，仍出售劣質油品原料，並將劣油載運、貯存在強冠公司油槽中，間接混製成「全統香豬油」，間接出貨給眾多廠商及廣大消費者，對民眾身體健康影響甚大，犯罪情節惡劣。

合議庭再指，郭盈志在案發當年獲保後，刻意將名下存款86萬餘元花用殆盡，企圖規避查扣，也未賠償被害人，甚至在原審審理過程中，要求取回扣案劣質油品欲再利用，不宜輕縱；但念在他二審審理時坦白認錯，考量犯後態度，合議庭微幅調整刑度。

高雄高分院刑事庭長林水城表示，更二審同樣認定郭盈志犯食安法、加重詐欺罪共8罪，罪證確鑿，但因食安法部分，從「幫助犯」改認定為「共犯」，刑期會再往上加，其餘個別情節量刑各有加重減輕，分別判處2年2月至2年11月不等刑期，總計有期徒刑20年，仍可上訴。

由於郭盈志延押期間至本月4日屆滿，高雄高分院上月18日開延押訊問庭，郭透過辯護律師再三表示，想照顧老母親，盼能早點出監所。然而，合議庭考量刑度不輕，有相當理由認為郭盈志有逃亡之虞，為確保未來審判、執行程序順利進行，裁定繼續羈押，從11月5日起，延押2個月。

地下油商郭盈志涉強冠劣油案，高雄高分院今上午更二審宣判。圖／報系資料照
地下油商郭盈志涉強冠劣油案，高雄高分院今上午更二審宣判。圖／報系資料照
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地下油商郭盈志涉強冠劣油案，高雄高分院今上午更二審宣判。圖／報系資料照
地下油商郭盈志涉強冠劣油案，高雄高分院今上午更二審宣判。圖／報系資料照
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食安強冠詐欺屏東食用油

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