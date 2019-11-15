黑心油商捲入強冠劣油案 更二審逆轉認定：是食安共犯

2019-11-15 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



黑心油風波5年前惹得消費者人心惶惶，地下油商郭盈志（原名為郭烈成）涉嫌購買劣質飼料油、豬油，再販售劣質豬油給強冠公司，一審遭屏東地院依違反食安法判刑12年，二審加重為23年6月，高雄高分院去年更一審改判19年4月，最高法院仍認為原判決認定「幫助犯」角色有違誤，發回更審。高雄高分院更二審依食安法等判郭20年刑，可上訴。

高雄高分院更二審宣判，依共同犯食安法6罪分別判處有期徒刑2年2月、2年2月、2年3月、2年4月、2年7月、2年10月；幫助犯加重詐欺取財罪部分有2罪，分別判處2年11月、2年9；共計有期徒刑20年，犯罪所得650萬5980元沒收。但由於郭有另起槍砲彈藥案件判有期徒刑3年6月確定，將合併應執行刑期。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

更二審認為，郭盈志有購入非法原料油，並貯存在油槽，調配比例後運送攙偽、假冒食品，行為已屬於違反食品安全衛生管理法正犯，原審卻只認定是幫助犯，應有誤會。

郭盈志案歷經一審、二審、更一審，院方都認定他是「幫助犯」，但最高法院今年5月指出，郭明知強冠公司購買劣質油是要製造食用油販售，仍多次提供劣質油品原料，原判決單以郭未參與製造行為，就認定他只是製造假冒食品的「幫助犯」，有所違誤，發回更審。

更二審合議庭審理後，逆轉認定郭盈志是食安法犯罪「共犯」，並非過去所認定的「幫助犯」角色。

合議庭認為，郭盈志擅自經營地下油行，油行設備簡陋、環境髒亂，從四處收集飼料用油、豬皮革油貯存，品質低劣，絕對不可供人食用；在明知強冠公司有意製造食用豬油前提下，仍出售劣質油品原料，並將劣油載運、貯存在強冠公司油槽中，間接混製成「全統香豬油」，間接出貨給眾多廠商及廣大消費者，對民眾身體健康影響甚大，犯罪情節惡劣。

合議庭再指，郭盈志在案發當年獲保後，刻意將名下存款86萬餘元花用殆盡，企圖規避查扣，也未賠償被害人，甚至在原審審理過程中，要求取回扣案劣質油品欲再利用，不宜輕縱；但念在他二審審理時坦白認錯，考量犯後態度，合議庭微幅調整刑度。

高雄高分院刑事庭長林水城表示，更二審同樣認定郭盈志犯食安法、加重詐欺罪共8罪，罪證確鑿，但因食安法部分，從「幫助犯」改認定為「共犯」，刑期會再往上加，其餘個別情節量刑各有加重減輕，分別判處2年2月至2年11月不等刑期，總計有期徒刑20年，仍可上訴。