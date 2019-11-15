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警政署長陳家欽談查賄：意圖利用賭盤影響選情更須嚴查

2019-11-15 17:15聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

內政部警政署長陳家欽今率刑事警察局長黃明昭等人，到基隆市警察局視察並頒發慰問金。陳說，距投票日越來越近，選舉相關不法行為會越來越多，要強力查察賄選，不法分子意圖利用選舉賭盤影響選情更須嚴查。

陳家欽此行除勉勵同仁對於維護治安的付出，並針對2020總統、副總統及立委選舉查賄，指示工作重點。

他說，當前查緝重點，務須針對六合彩、網路賭博等選舉賭盤密集掃蕩，剪除簽注管道，維護選舉公平公正。越接近投票日，與選舉相關不法行為會越來越多，尤其不法分子意圖利用選舉賭盤影響選情，更須嚴查。

防範及查緝境外勢力利用地下匯兌，挹注不法資金介入國內選舉，以及嚴查假訊息等也為警方查賄重點。陳家欽希望透過警方強力推動查察賄選，達成選民拒絕賄選、候選人不能賄選目標。

警政署長陳家欽（面對鏡頭者）今到基隆市警察局指示選舉查賄重點，並頒發慰問金。記者...
警政署長陳家欽（面對鏡頭者）今到基隆市警察局指示選舉查賄重點，並頒發慰問金。記者邱瑞杰／翻攝
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警政署長陳家欽（左三）今到基隆市警察局指示選舉查賄重點，並頒發慰問金。記者邱瑞杰...
警政署長陳家欽（左三）今到基隆市警察局指示選舉查賄重點，並頒發慰問金。記者邱瑞杰／翻攝
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賄選賭博警察陳家欽

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