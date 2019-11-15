處理房客使用熱水紛糾 房東竟一口氣背上3條罪名
2019-11-15 16:02
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
洪姓男子向楊姓房東租套房住半個月後，與趙姓房客發生糾紛，兩人都找楊來處理。楊進入洪的房間，兩人話不投機，洪要楊出去，楊涉嫌不走還毆傷洪，並拿走房內租賃契約要比對水電瓦斯度數，遭洪提告。檢方偵結，認定楊觸法，分依侵入住居、傷害及強制罪嫌將他起訴。
基隆地檢署起訴書指出，洪姓男子今年3月14日以月租6000元，向楊男租住安樂區新西街租屋內套房。今年3月27日洪與趙姓房客因為熱水使用問題發生糾紛，兩人都電請楊前來處理。
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楊到達後，進入房門沒關的洪男套房理論，雙方一言不合，洪要楊離開房間，但楊仍留在房內，並用手毆打洪的頭部，造成洪左側頭部受傷及疑似腦震盪等傷害。楊又未經洪同意，取走房內由洪保管的租賃契約，欲比對水電瓦斯度數。
洪男見狀拿出不知名鐵器，楊和趙才快步離去， 並到樓下屋外報警。當員警到場時，楊才將租賃契約還給洪。
洪男事後檢具醫療診斷證明書等事證提告，檢方偵結，認定楊拒不離開洪租的套房，涉犯侵入住居罪，毆傷洪涉犯傷害罪，強行取走租賃契約涉犯強制罪，依法起訴。
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