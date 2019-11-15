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退警抗議太陽花國賠包圍行政院 台聯告發陳嘉昌涉瀆職

2019-11-15 15:39聯合報 記者賴佩璇／即時報導

太陽花學運行政院驅離濺血事件，台北地院判台北市政府警察局應國賠前立委周倪安等29人共111萬餘元；中華民國退休警察協會不滿法院判決，12日下午集結北院抗議。周倪安及文宣部主任潘厚勳質疑陳抗不合法，北市警卻縱容退警，未逮捕滋事份子，今向台北地檢署告發北市警局長陳嘉昌涉瀆職。

退警協會號召群眾11月12日下午2點集結在台北地方法院抗議，表達對太陽花國賠案的不滿情緒，多名立委參選人、退將等人都到場聲援；現場民眾群情激憤，痛批司法不公，並呼籲明年下架蔡政府。

台聯今指出，台北市警局不予核准退警協會的集會遊行申請，若有違法行為將依法究辦。但當天退警協會總會長耿繼文衝撞行政院，警方僅舉牌，卻未針對非法集會進行強制驅離及逮補滋事份子。

周倪安說，324當晚包括她及許多學生在現場和平靜坐，籲請警方勿暴力驅離，卻遭毆打受傷，經過5年多才得到法院判決警方須國賠的遲來正義。

她質疑，若以警方經3次舉牌警告無效就得強制驅離的標準，1112退警的非法集會及衝撞行政院，警方為何沒進行強制驅離，警方執法難道面對老長官、學長姐就轉彎？ 北市警局曾答應要懲處施暴員警的承諾何在？

台聯前立委周倪安等人質疑陳抗不合法，北市警卻縱容退警，未逮捕滋事份子，今向台北地...
台聯前立委周倪安等人質疑陳抗不合法，北市警卻縱容退警，未逮捕滋事份子，今向台北地檢署告發北市警局長陳嘉昌涉瀆職。 記者賴佩璇／攝影。
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北市太陽花學運行政院

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