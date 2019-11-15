養的豬便溺被取締 爆料檢舉人是「蕾絲邊」罰1萬
2019-11-15 14:44
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
黃姓男子、吳姓女子養的麝香豬隨地便溺，被環保局取締，他們不服，認為是王姓女鄰居密報，當眾辱罵王女還爆料王女和女人抱在一起，台北地院認為，王女與誰親密是私德，無關公益，今天依誹謗、公然侮辱罪判黃、吳女罰金1萬元、4000元。可上訴。
黃、吳女在台北市萬華區豢養麝香豬，2018年3月27日被環保局取締，黃發現是王姓女鄰居檢舉，與吳女一起罵王女「瘋女人」、「垃圾女人」，黃另說「兩個女孩子晚上不睡抱在一起，在那邊滾來滾去給我們看，兩個女孩抱在一起耶！賤人耶真的是」，黃、吳女被訴。
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黃辯稱，會罵人是修養不好，沒有誹謗故意，吳女則辯稱，環保局有播放檢舉影片給她觀看，她當時很氣憤，沒有針對誰罵人，不過，法官根據蒐證，認為黃、吳女犯罪。
判決說，檢舉人與他人親密一事，純屬私德，縱然黃姓男子主觀上確信所說的內容屬實，也難認與公共利益有關，認定黃、吳女都有罪。
判決指出，黃、吳女不思理性溝通，在不定多數人得以共見聞下，抽象侮辱謾罵檢舉人，黃並以具體事項指摘，損害檢舉人名譽、人格尊嚴與社會評價；他們曾經要和解，但未就檢舉人提出賠8萬元、張貼道歉啟事的條件和檢舉人達成共識，調解破局，依法量刑。
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