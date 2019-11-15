認為父親枉死 貼「還命來」字條、撒冥紙獲不起訴
2019-11-15 14:17
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
徐姓女子在父親死亡後，到與父親同居的賴姓女子住家大門涉嫌張貼「還命來」字條，並在門外撒冥紙，被控恐嚇危害安全罪。 徐女辯稱，父親因賴女不讓他就醫才死亡，才會要賴「還命來」，撒冥紙則是在招魂。檢查官偵結，認為徐女辯詞並非無稽，所為非全然無端，處分不起訴。
警方調查，徐女在父親去年12月12日死亡後，對父親同居人賴姓女子心生不滿，今年1月20日中午到基隆市仁愛區賴女住處，在門外張貼「還命來」字條，並在門前撒冥紙。賴女心生畏懼報警，警方偵詢後，依恐嚇危害安全罪嫌將徐女送辦。
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檢察官偵訊時，徐女承認有在賴女住處，張貼「還命來」字條及撒冥紙，原因是去年12月31日她去賴家拿父親的物品時，賴女跟她說，父親的魂魄在賴女住處附近的成功橋那邊遊蕩，她才會去引魂。
徐女供稱，會在賴女住處門外張貼「還命來」字條，是因為賴女一直不讓父親就醫，因此告她涉嫌過失致死。賴女為此接受偵訊時曾說，徐父死後有託夢給別人，她間接知道後，有告訴徐女其父魂魄一直在外遊蕩，在成功橋那邊都沒有穿鞋。
檢方認為，徐女辯詞並非無稽，所為也非全然無端。案發時在賴家的許姓、王姓友人證稱，沒有親眼看到徐女撒冥紙，也不知道徐女在罵什麼，可見難認徐女有加害賴女意思，也未達讓聽聞者陷入危險不安程度。
檢方指出，徐女所為固有恐嚇危害犯意，但現有證據也不能排除徐女辯稱引魂的可能性，依罪疑唯輕原則，難令徐女指負恐嚇罪責，處分不起訴。至於徐女另案控告賴女涉嫌過失致死，檢方也已偵結不起訴。
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