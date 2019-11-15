懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月

2019-11-15 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



蔡男與前女友小綠酒後爭吵，小綠藉故以肚子痛要離開，蔡卻懷疑小綠與現任男友有孕，強拉被害人至房間性侵害，經被害人報警處理，一審依強制性交罪將他判刑1年8月，他不服提起上訴，請求從輕量刑，台中高分院駁回蔡的上訴。可上訴三審。

判決書指出，蔡男與小綠原為男女朋友關係，分手3 、4 個月後，兩人仍持續保持聯絡，期間小綠以通訊軟體Line向蔡要求幫忙在網路下單購買或張羅服飾、接送、買晚餐、補品、繳電話費、開口借錢欲繳房租、做美甲等等。

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2018年6 月1 日晚間，小綠和蔡男相約在彰化縣員林市光明街碰面後，再自騎機車前往蔡男的住處，小綠換穿蔡的上衣及海灘褲後，與蔡在客廳徹夜聊天、吃東西、飲酒，至次日上午，兩人酒後因故爭執，小綠藉故以肚子痛要離開，蔡卻懷疑她與現任男友有孕。

蔡男將小綠自客廳強拉至房間，被害人以言詞拒絕、腳踢反抗，然蔡仍將她拉進房間，以手將她壓制在床上，並褪去她的內外衣褲，期間雖經她持續以手推擋，咬傷他的左手臂、抓傷他前胸，然他仍不顧她的反對，性侵害得逞，經被害人報警處理。

一審依強制性交罪將蔡判刑1年8月，他不服上訴，以與被害人達成和解，並履行賠償條件，小綠原諒他一時衝動下所鑄成過錯，不追究被告刑責，且同意給他緩刑，他經此刑事訴追，後悔不已，故絕無再犯之可能，一審雖依刑法規定，酌減其刑，判他有期徒刑1年8 月，惟量刑仍屬過重，請量處他有期徒刑1 年6月。