親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國民黨不分區再改 吳敦義14 吳斯懷落馬 曾銘宗第一

吳昇峰好投不敵美國隊一分飲恨 中華隊拚四強未絕望

「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬

2019-11-15 13:04聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

台大政治系教授「錕P」李錫錕去年因臉書粉絲團「Power錕的紙牌屋」而爆紅，宣布參選台北市長落敗，但他選前和粉絲團小編互槓，告小編群侵占粉專帳號、私自刪除電磁紀錄，檢方處分不起訴；小編另提民事訴訟，請求李錫錕給付薪資等費用共110萬元，台北地方法院今天宣判，判李錫錕勝訴，免給付110萬元，仍可上訴

李錫錕在台大政治系講課，言行有特色廣受好評，被學生拍成多支影片，並成立粉絲頁「Power錕的紙牌屋」。2018年間，李欲投入台北市長選戰，粉絲團也改名為「李錫錕 Power錕」，但卻爆發與粉專小編不合，導致突然停止更新。

民事部分，李芸樺提告主張，她原先是李錫錕的學生，2016年和另名汪姓小編等人開設「Power錕的紙牌屋」臉書粉絲專頁，把李錫錕的上課情形做成影片放上臉書；李錫錕因有意投入台北市長選舉，便於2017年9月1日委任她幫忙籌組競選宣傳團隊，並在每月匯入工作費用，直到2018年5月31日雙方委任關係終止。

她認為，她受委任之後，除持續經營粉絲專頁作為李錫錕的競選宣傳平台，也為李錫錕設計文宣品、籌備競選活動及宣傳，甚至替李錫錕處理動員、拜訪、安排活動行程、募款及輿情觀察等事，並由李錫錕支付相關費用，前後共支付500萬4900元。李錫錕也承諾給付2018年5月1日至31日的委任報酬60萬元，但她至今尚未收到報酬。

另外，她組織團隊運作、替李錫錕處理選舉事務，並未獲得應得利潤，她和汪甚至向父母各借貸50萬元，李錫錕得知後也額外允諾支付她委任報酬50萬元，因此請求李錫錕告應給付110萬元。

李錫錕抗辯，他和李芸樺雙方未簽署書面協議，隨粉絲專頁經營逐漸獲得回響，各項邀約也接踵而來，事務隨之繁重，需要支援漸多，因此他出面承租辦公地點，交由李芸樺和汪姓小編使用，增聘的人員也由李、汪管理，並向他提出所需費用金額，他因此先後支付500萬4900元，但至去年3月他宣布參選台北市長後，李、汪認為他聲勢不夠，不願繼續為他效力，多次溝通無效，雙方合意於終止委任關係。

他認為，他委任李芸樺經營粉絲專頁，但未委任李處理選舉事務，也沒有約定他應給付60萬元，李無法提出支出單據且無法證明支出數額，且雙方終止委任關係後，李也沒有向他報告委任事務的始末，認為李請求給付60萬元無理由；李每月向他請的款項中均含有李的薪水，且他為了挽留李，才表示李若願意繼續為他效力至選舉結束，他就贈與李50萬元清償債務，但雙方去年5月31日合意終止委任關係，故他無須贈與50萬元給李。

法官認為，李芸樺應該具體向李錫錕報告處理事務的經過，但李芸樺卻沒有報告，因此不得請求給付相關報酬，另雙方沒有合意由李錫錕支付50萬元給李芸樺，因此認定李芸樺請求均無理由，判李芸樺敗訴，李錫錕不必給付110萬元。

李錫錕。本報資料照片
李錫錕。本報資料照片
分享

李錫錕

相關新聞

魏應充暫緩執行 彰檢：尚未收到高分院合併定刑裁定

2019-11-15 11:19

賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年

2019-11-15 09:42

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 09:45

懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月

2019-11-15 13:07

實驗室人員與廠商勾結舞弊 南檢起訴5人

2019-11-15 13:05

一句「錢不夠付嗎？」 男持刀刺超商店員判關5年2月

2019-11-15 12:24

挪用中影資金 前副董莊婉均更審二審仍有罪

2019-11-15 11:17

影／魏應充報到入監 味全龍相挺

2019-11-15 10:27

魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行

2019-11-15 10:15

前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57

新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？

2019-11-14 23:57

臉書涉操縱股價獲利七千萬 房市名人李杰遭訴

2019-11-14 23:53

成衣商轉行 半年詐長輩1500萬元

2019-11-14 23:50

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談

2019-11-14 23:49

分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失

2019-11-14 23:49

網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡

2019-11-14 21:54

青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

「小禮物」爆炸！鼓山包裹炸彈後續 炸彈客分工曝光

2019-11-14 18:22

監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47

最高院法官疑遭霸凌 監察院：分案確實不公

2019-11-14 16:38

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

鼓山包裹炸彈險害命！情侶炸彈客遭判9年半、8年刑

2019-11-14 15:50

離職員工挾怨報復 扯「托嬰中心園長打小孩」判賠5萬

2019-11-14 15:49

PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11

插座短路延燒7戶判4月 鄰居索賠

2019-11-14 14:43

中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索

2019-11-14 14:43

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21

男嬰洗澡遭保母燙傷 父悲痛：不能接受輕判9月一定上訴

2019-11-14 12:41

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

最高院院長遭點名違失 女法官夫：司法院應回復她名譽

2019-11-14 12:11

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 一審判關9月

2019-11-14 11:13

插座電源短路延燒7戶 失火判4月還被鄰居索賠

2019-11-14 10:58

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

不滿治療未開安眠藥 男飆罵三字經踹傷醫師被判2月

2019-11-14 09:47
看更多

熱門文章

警察開國產車追雙B太心酸 桃市警局近10年首購7輛BMW

2019-11-14 13:55

影／不再人心惶惶！雲林大針孔之狼查緝到案

2019-11-14 15:38

青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42

前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57

台南殺警凶嫌道歉遭拒 遺孀哽咽「現在我沒辦法做到」

2019-11-14 14:26

屏東2月大女嬰離奇悶死房中 小哥哥靜睡一旁

2019-11-14 15:30

防範無線針孔攝影機 專家教自保：打開WIFI就可以

2019-11-14 15:48

網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡

2019-11-14 21:54

國二生逛合作社 竟慘被員工騙進櫃台襲胸吸奶

2019-11-14 16:57

魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行

2019-11-15 10:15

找不到人幫忙 外送員棄單看顧迷途失智嬤：社會真冷血

2019-11-15 09:34

聖結石叫外送掏1萬塊小費 外送員嚇傻收下「很感謝」

2019-11-15 11:06

衛生棉不能被看到？網友熱議：我也被罵過

2019-11-14 18:27

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

「情慾女作家」控他伸舌頭強吻 班鐵翔不爽求償300萬元

2019-11-15 12:13

家中曾遭竊 全面裝鐵窗...遇劫女童 第一名獎狀還沒領

2019-11-14 23:46

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

台東1男子騎車疑持瓦斯槍掃射2狗 引網友撻伐！

2019-11-14 14:50

婦人一吼小偷逃 網友：最美妙的聲音！

2019-11-14 17:18

影／萬里維納斯海岸整排大型重機紅線拍美照 民眾：好危險

2019-11-14 20:34

中原大學交安宣導 讓學生目睹「內輪差」的恐怖致命力

2019-11-14 13:56

影／濱海公路轎車、曳引車對撞 轎車女乘客受困

2019-11-14 15:27

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 09:45

賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年

2019-11-15 09:42

小石虎重傷躺河床旁送醫不治 苗縣今年第22隻石虎路殺

2019-11-15 09:46

到我家看小狗 計誘昔日同校資源班女同學性侵 判刑6年

2019-11-14 16:51

PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21

小二童生重病急需開刀 新店警暖心伸援手

2019-11-14 16:53

監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47

中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索

2019-11-14 14:43

玷辱小外甥女還上訴求緩刑 二審以量刑夠寬容駁回

2019-11-15 08:12

分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失

2019-11-14 23:49

新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？

2019-11-14 23:57

「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬

2019-11-15 13:04

鐵窗斷生路 透天厝惡火奪4命

2019-11-15 00:59

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談

2019-11-14 23:49

父大陸旅遊買和闐玉「外層」 價錢讓家人聽了很傻眼

2019-11-15 13:06

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18

懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月

2019-11-15 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top