「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬
台大政治系教授「錕P」李錫錕去年因臉書粉絲團「Power錕的紙牌屋」而爆紅，宣布參選台北市長落敗，但他選前和粉絲團小編互槓，告小編群侵占粉專帳號、私自刪除電磁紀錄，檢方處分不起訴；小編另提民事訴訟，請求李錫錕給付薪資等費用共110萬元，台北地方法院今天宣判，判李錫錕勝訴，免給付110萬元，仍可上訴
李錫錕在台大政治系講課，言行有特色廣受好評，被學生拍成多支影片，並成立粉絲頁「Power錕的紙牌屋」。2018年間，李欲投入台北市長選戰，粉絲團也改名為「李錫錕 Power錕」，但卻爆發與粉專小編不合，導致突然停止更新。
民事部分，李芸樺提告主張，她原先是李錫錕的學生，2016年和另名汪姓小編等人開設「Power錕的紙牌屋」臉書粉絲專頁，把李錫錕的上課情形做成影片放上臉書；李錫錕因有意投入台北市長選舉，便於2017年9月1日委任她幫忙籌組競選宣傳團隊，並在每月匯入工作費用，直到2018年5月31日雙方委任關係終止。
她認為，她受委任之後，除持續經營粉絲專頁作為李錫錕的競選宣傳平台，也為李錫錕設計文宣品、籌備競選活動及宣傳，甚至替李錫錕處理動員、拜訪、安排活動行程、募款及輿情觀察等事，並由李錫錕支付相關費用，前後共支付500萬4900元。李錫錕也承諾給付2018年5月1日至31日的委任報酬60萬元，但她至今尚未收到報酬。
另外，她組織團隊運作、替李錫錕處理選舉事務，並未獲得應得利潤，她和汪甚至向父母各借貸50萬元，李錫錕得知後也額外允諾支付她委任報酬50萬元，因此請求李錫錕告應給付110萬元。
李錫錕抗辯，他和李芸樺雙方未簽署書面協議，隨粉絲專頁經營逐漸獲得回響，各項邀約也接踵而來，事務隨之繁重，需要支援漸多，因此他出面承租辦公地點，交由李芸樺和汪姓小編使用，增聘的人員也由李、汪管理，並向他提出所需費用金額，他因此先後支付500萬4900元，但至去年3月他宣布參選台北市長後，李、汪認為他聲勢不夠，不願繼續為他效力，多次溝通無效，雙方合意於終止委任關係。
他認為，他委任李芸樺經營粉絲專頁，但未委任李處理選舉事務，也沒有約定他應給付60萬元，李無法提出支出單據且無法證明支出數額，且雙方終止委任關係後，李也沒有向他報告委任事務的始末，認為李請求給付60萬元無理由；李每月向他請的款項中均含有李的薪水，且他為了挽留李，才表示李若願意繼續為他效力至選舉結束，他就贈與李50萬元清償債務，但雙方去年5月31日合意終止委任關係，故他無須贈與50萬元給李。
法官認為，李芸樺應該具體向李錫錕報告處理事務的經過，但李芸樺卻沒有報告，因此不得請求給付相關報酬，另雙方沒有合意由李錫錕支付50萬元給李芸樺，因此認定李芸樺請求均無理由，判李芸樺敗訴，李錫錕不必給付110萬元。
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