一句「錢不夠付嗎？」 男持刀刺超商店員判關5年2月

2019-11-15 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



男子葉俊平去年12月到新北市三重區全家便利商店購物，結帳時被雷姓店員問「錢不夠付嗎？」葉認為遭奚落，兩人發生口角、扭打。葉拿鑰匙圈上的折摺疊刺雷，導致雷的左臂、左腿和背部遭劃傷。檢方依殺人未遂罪起訴，一審僅依傷害罪判葉2年徒刑，二審認定葉持刀刺殺人體重要部位，依殺人未遂罪判5年2月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

葉（45歲）有毒品前科，去年7月才執行完畢；他去年12月23日晚上11點多，葉進超商拿飲料、巧克力等零食，結帳時卻湊不齊100多元，雷姓店員脫口「錢呢？不夠付嗎？」，並動手回收商品。他認為遭到羞辱，和雷吵了起來，雷也走出櫃檯，雙方身體互撞；衝突中，葉掏出摺疊刀連刺對方多刀，隨即逃逸。

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雷追了出去，跑了約200公尺後體力不支，倒在另家超商門外長凳上，鮮血直流；葉俊平事後遭警、民制伏。葉否認要殺人，辯稱「當時是我要付帳，店員認為我沒有錢付，他口氣很差又來咆哮我，才會發生爭執，扭打在一起」，並說鑰匙圈上的摺疊刀是平時刮修修指甲用的，他只是拿來「劃劃」，危險性不大。

一審確認摺疊刀刀刃長約6.5公分，握柄約9公分，雖為金屬材質，但平時是用來處理灰指甲，沒辦法和武士刀、開山刀或匕首相比，卻若真要殺人，應要猛烈攻擊，監視器畫面顯示葉俊平看到雷姓店員還能走動時，沒有襲擊致命部位，顯見無殺人之意。